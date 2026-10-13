Δημοσκόπηση Interview: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,7% η ΕΛΑΣ, στο 14,6% το ΠΑΣΟΚ

Στο ερώτημα, τέλος, ποιο κόμμα από ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, το 15% επιλέγει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 24% το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη.