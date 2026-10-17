Δεύτερο άδειασμα Σιακαντάρη σε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη - Τσίπρα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γιώργος Σιακαντάρης ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

Δεύτερο άδειασμα Σιακαντάρη σε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη - Τσίπρα»

Ο συγγραφέας του «Μανιφέστου Τσίπρα» είχε διαφοροποιηθεί δημόσια και για το άρθρο κριτικής του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Δεύτερο άδειασμα Σιακαντάρη σε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη - Τσίπρα»
Γεωργία Σαδανά
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Αποστάσεις για δεύτερη φορά από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης λαμβάνει δημόσια ο συγγραφέας του «Μανιφέστου Τσίπρα», Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί δημόσια και προ ημερών για το άρθρο κριτικής του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με φόντο την σημερινή ανάρτηση του Αναπληρωτή Εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ, Γιώργου Μπαλατσούκα για πιθανή συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, «οι αναρτήσεις με τους Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη-Τσίπρα» σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο κ. Σιακαντάρης.

Δεύτερο άδειασμα Σιακαντάρη σε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη - Τσίπρα»


Αναλυτικά, η ανάρτηση:

«Οι αναρτήσεις με τους Μητσοτάκη- Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη- Τσίπρα. Η πολιτική μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ρωμαϊκή αρένα. Και στις αρένες τα μεγάλα ζώα κατασπαρασσουν τους μονομάχους».

Σημειωτέον ότι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ ανέφερε στην ανάρτησή του: «Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;» έγραψε ο κ. Μπαλατσούκας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του από μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει αγκαλιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Νίκο Ανδρουλάκη.

Δεύτερο άδειασμα Σιακαντάρη σε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ.: «Οι αναρτήσεις με Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη αγκαλιά είναι θλιβερές, όπως θα ήταν και με Μητσοτάκη - Τσίπρα»
Γεωργία Σαδανά
11 ΣΧΟΛΙΑ

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