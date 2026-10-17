Ο Μπαλατσούκας της ΕΛ.Α.Σ ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αγκαλιά - Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης απαντά το ΠΑΣΟΚ

Ο λαός έχει μνήμη. Η δική του αγκαλιά με την Ακροδεξιά του Καμμένου έγινε συγκυβέρνηση και ντροπή για τον προοδευτικό χώρο.Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη. Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: «Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε».Τότε ήταν «γραφικοί», «συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη» και «δήθεν αντιμνημονιακοί»; Σήμερα τους ακολουθεί.Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα.