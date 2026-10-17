Ο Μπαλατσούκας της ΕΛ.Α.Σ ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αγκαλιά - Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης απαντά το ΠΑΣΟΚ
Ο Μπαλατσούκας της ΕΛ.Α.Σ ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αγκαλιά - Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης απαντά το ΠΑΣΟΚ
Νέο επεισόδιο στο σίριαλ της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. - Η λάσπη γυρίζει πίσω σε όσους την πετούν λέει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Χ. Τρικούπη
Η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ - ΕΛ.Α.Σ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό καθώς την... σκυτάλη από τα άρθρα Καρτερού και τις επιθέσεις Τσίπρα πήραν τώρα οι αναπληρωτές εκπρόσωποι Τύπου των δύο κομμάτων, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Γιώργος Μπαλατσούκας.
Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «αφελείς» όσους πίστευαν ότι θα αποτελούσαν εναλλακτική λύση αν έφευγε ο ίδιος από τη μέση αλλά και τα υπονοούμενα περί πιθανής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ήρθε η προειδοποίηση του Κώστα Τσουκαλά ότι οι «αδιανόητες προσβολές του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μείνουν αναπάντητες». Ακολούθησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη η οποία έσπευσε να απαντήσει σε μια ανάρτηση του Γιώργου Μπαλατσούκα, εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Ο κ. Μπαλατσούκας με μια φωτογραφία προϊόν ΑΙ θέλησε να απαντήσει στη δήλωση στο Action24 της Βάσιας Αναστασίου, πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ ότι είναι περήφανη για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ έσπευσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δήλωση με την εξής ανάρτηση:
«Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;» έγραψε ο κ. Μπαλατσούκας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του από μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει αγκαλιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Νίκο Ανδρουλάκη.
Η Όλγα Μαρκογιαννάκη απαντώντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «Fake news που θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας"» και παρατήρησε ότι «ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά».
«Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο» προσέθεσε και ανήρτησε και τη σχετική φωτογραφία.
Η ανάρτηση της Όλγας Μαρκογιαννάκη:
Fake news που θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας". Μόνο που ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά.
Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο.
Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. όπου μεταξύ άλλων χαρακτήρισε «αφελείς» όσους πίστευαν ότι θα αποτελούσαν εναλλακτική λύση αν έφευγε ο ίδιος από τη μέση αλλά και τα υπονοούμενα περί πιθανής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ήρθε η προειδοποίηση του Κώστα Τσουκαλά ότι οι «αδιανόητες προσβολές του Αλέξη Τσίπρα δεν θα μείνουν αναπάντητες». Ακολούθησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μαρκογιαννάκη η οποία έσπευσε να απαντήσει σε μια ανάρτηση του Γιώργου Μπαλατσούκα, εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Ο κ. Μπαλατσούκας με μια φωτογραφία προϊόν ΑΙ θέλησε να απαντήσει στη δήλωση στο Action24 της Βάσιας Αναστασίου, πολιτεύτριας του ΠΑΣΟΚ ότι είναι περήφανη για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα:
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ έσπευσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά τη δήλωση με την εξής ανάρτηση:
«Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;» έγραψε ο κ. Μπαλατσούκας, συνοδεύοντας την ανάρτησή του από μια εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει αγκαλιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το Νίκο Ανδρουλάκη.
Η Όλγα Μαρκογιαννάκη απαντώντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «Fake news που θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας"» και παρατήρησε ότι «ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά».
«Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο» προσέθεσε και ανήρτησε και τη σχετική φωτογραφία.
Η ανάρτηση της Όλγας Μαρκογιαννάκη:
Fake news που θα ζήλευε και η "Ομάδα Αλήθειας". Μόνο που ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά.
Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο.
Ο λαός έχει μνήμη. Η δική του αγκαλιά με την Ακροδεξιά του Καμμένου έγινε συγκυβέρνηση και ντροπή για τον προοδευτικό χώρο.
Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη. Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: «Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε».
Τότε ήταν «γραφικοί», «συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη» και «δήθεν αντιμνημονιακοί»; Σήμερα τους ακολουθεί.
Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα.
Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη. Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: «Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε».
Τότε ήταν «γραφικοί», «συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη» και «δήθεν αντιμνημονιακοί»; Σήμερα τους ακολουθεί.
Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα.
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