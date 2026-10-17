Επίθεση Ξυνίδη στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Τόσα χρόνια το ίδιο παραμύθι, στρίψτε το τιμόνι στα αριστερά»

Ο κ. Ξυνίδης βάζει στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την πτέρυγα των «εκσυγχρονιστών», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο σε ποσοστά 10%-12%, ενώ στα μάτια των πολιτών εμφανίζεται ως «δεκανίκι της Δεξιάς»





Με άρθρο του που ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook και δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Στρίψτε το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ στα αριστερά»», ο κ. Ξυνίδης βάζει στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την πτέρυγα των «εκσυγχρονιστών», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο σε ποσοστά 10%-12%, ενώ στα μάτια των πολιτών εμφανίζεται ως «δεκανίκι της Δεξιάς».







Το άρθρο του Σωκράτη Ξυνίδη για το ΠΑΣΟΚ Αναλυτικά το άρθρο του Σωκράτη Ξυνίδη για το ΠΑΣΟΚ στην Εφημερίδα των Συντακτών:



Τόσα χρόνια το ίδιο παραμύθι. Το ΠΑΣΟΚ θα αναγεννηθεί, μη μιλάτε και δυναμιτίζετε την ενότητα, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει τη Δεξιά, κάντε κουράγιο, τα δύσκολα πέρασαν για το ΠΑΣΟΚ, πάμε όλοι μαζί, κλπ, κλπ. Και το ΠΑΣΟΚ εκεί: κολλημένο στο 10,11,12%.







Όταν ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος στέλνει καθημερινά, μέσω των συνεντεύξεων, την αγάπη του στον κ. Αντώνη Σαμαρά; Όταν επαναλαμβάνει ότι είχε πάντα τις λύσεις αλλά ποτέ δεν τον άκουγε κανείς (εκτός από τον φίλο του Αντώνη φαντάζομαι); Τότε που είχε άλγος και η κόρη του τον συμβούλευε.



Όταν ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ το 2015 είναι ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας; Όταν ο εκ των στενών συνεργατών του κ. Βενιζέλου και της κ. Διαμαντοπούλου, κ. Πιερρακάκης είναι υπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και δελφίνος του συντηρητικού κόμματος; Όταν η μετέπειτα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς αποβιώσασα, Φώφη Γεννηματά, από εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ως προσωπική επιλογή του κ. Βενιζέλου, έγινε αν.υπουργός Εθνικής Άμυνας του κ. Σαμαρά;



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Όταν η κ. Καϊλή ανταμοίφθηκε με δύο φορές εκλογή της και με Αντιπροεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο, για τη στάση τις κρίσιμες ώρες της αποκαθήλωσης της τελευταίας προοδευτικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Όταν ο κ. Λιντζέρης δήλωνε στις 3-11-2011 ότι «ο κ.Παπανδρέου αποτελεί παρελθόν» και καθώς δεν εκλέχθηκε στις εκλογές του 2012, τοποθετήθηκε Πρόεδρος τον ΕΟΦ με Αντιπρόεδρο τον κ. Πλεύρη μετά από πρόταση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη;



Όταν η τότε βουλευτής κ. Γιαννακά έσταζε δηλητήριο για τον Γιώργο Παπανδρέου μέσα από την αρθρογραφία της στο οικογενειακό της iefimerida και σήμερα λιβανίζει τον κ.Μητσοτάκη; Ξέρω κι άλλα επώνυμα παιδιά της «εκσυγχρονιστικής» ιστορίας του ΠΑΣΟΚ που αποσταθεροποίησαν όχι μόνο την δημοκρατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά την ίδια τη χώρα, με δηλητήριο, τις κρίσιμες ώρες του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2011. Σελίδες να γράφουμε.



Και ο κ. Ανδρουλάκης; Που ήταν ο κ. Ανδρουλάκης; Διακεκριμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την εποχή εκείνη. Τον ακούσατε να υψώσει το ανάστημά του; Μπορείτε να μου βρείτε μια δήλωση του κ. Ανδρουλάκη που να αναφέρεται στα γεγονότα του 2011; Μια καταδίκη του πογκρόμ κατά των στελεχών της τότε κυβέρνησης του κόμματος στο οποίο ήταν μέλος του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου; Πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια. Είναι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πέντε χρόνια.



Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση, γεμάτη βολές κατά της σημερινής ηγεσίας αλλά και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ , ο πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του κόμματος επί προεδρίας και πρωθυπουργίας του Γιώργου Παπανδρέου, Σωκράτης Ξυνίδης, εξαπολύει επίθεση στην παράταξη από την οποία προέρχεται, καταγγέλλοντας την πολιτική της στασιμότητα, τις διαχρονικές σχέσεις στελεχών της με τη Νέα Δημοκρατία και την απουσία ουσιαστικής αυτοκριτικής για τα γεγονότα του 2011.Με άρθρο του που ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook και δημοσιεύθηκε στην «Εφημερίδα των Συντακτών», υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο «Στρίψτε το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ στα αριστερά»», ο κ. Ξυνίδης βάζει στο στόχαστρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και την πτέρυγα των «εκσυγχρονιστών», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει εγκλωβισμένο σε ποσοστά 10%-12%, ενώ στα μάτια των πολιτών εμφανίζεται ως «δεκανίκι της Δεξιάς».Παράλληλα, ζητά από τα στελέχη που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στην αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Παπανδρέου να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καλώντας τη σημερινή ηγεσία να «στρίψει το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ αριστερά».Τόσα χρόνια το ίδιο παραμύθι. Το ΠΑΣΟΚ θα αναγεννηθεί, μη μιλάτε και δυναμιτίζετε την ενότητα, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει τη Δεξιά, κάντε κουράγιο, τα δύσκολα πέρασαν για το ΠΑΣΟΚ, πάμε όλοι μαζί, κλπ, κλπ. Και το ΠΑΣΟΚ εκεί: κολλημένο στο 10,11,12%.Και οι πολίτες να το θεωρούν δεκανίκι της Δεξιάς και μάλιστα ποιάς δεξιάς; Του Μητσοτάκη! Του καθεστώτος Μητσοτάκη! Της εγχώριας ολιγαρχίας, που μια τα χαλάει και μια τα βρίσκει μαζί του αλλά οι δουλειές δουλειές και πάνε φίνα. Και πώς να αλλάξει κάτι;Όταν ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος στέλνει καθημερινά, μέσω των συνεντεύξεων, την αγάπη του στον κ. Αντώνη Σαμαρά; Όταν επαναλαμβάνει ότι είχε πάντα τις λύσεις αλλά ποτέ δεν τον άκουγε κανείς (εκτός από τον φίλο του Αντώνη φαντάζομαι); Τότε που είχε άλγος και η κόρη του τον συμβούλευε.Όταν ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ το 2015 είναι ο σημερινός υπουργός Δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας; Όταν ο εκ των στενών συνεργατών του κ. Βενιζέλου και της κ. Διαμαντοπούλου, κ. Πιερρακάκης είναι υπουργός Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας και δελφίνος του συντηρητικού κόμματος; Όταν η μετέπειτα Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς αποβιώσασα, Φώφη Γεννηματά, από εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, ως προσωπική επιλογή του κ. Βενιζέλου, έγινε αν.υπουργός Εθνικής Άμυνας του κ. Σαμαρά;Όταν ο σημερινός Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΟΚ κ. Σαλαγιάννης επί θητείας τριών αρχηγών (Βενιζέλος-Γεννηματά- Ανδρουλάκης) με δηλώσεις του ζητούσε την παραίτηση της τελευταίας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 2011 ; Όταν η βουλευτής (ελέω Ανδρουλάκη για να εκτοπίσει τον Λοβέρδο) κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινή εκλεκτή βουλευτής του κ. Ανδρουλάκη, με δήλωσή της ανεξαρτητοποιήθηκε εγκαταλείποντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και αφήνοντας την κυβέρνηση με την υποστήριξη μόλις 152 βουλευτών;Όταν η κ. Καϊλή ανταμοίφθηκε με δύο φορές εκλογή της και με Αντιπροεδρία στο Ευρωκοινοβούλιο, για τη στάση τις κρίσιμες ώρες της αποκαθήλωσης της τελευταίας προοδευτικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Όταν ο κ. Λιντζέρης δήλωνε στις 3-11-2011 ότι «ο κ.Παπανδρέου αποτελεί παρελθόν» και καθώς δεν εκλέχθηκε στις εκλογές του 2012, τοποθετήθηκε Πρόεδρος τον ΕΟΦ με Αντιπρόεδρο τον κ. Πλεύρη μετά από πρόταση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη;Όταν η τότε βουλευτής κ. Γιαννακά έσταζε δηλητήριο για τον Γιώργο Παπανδρέου μέσα από την αρθρογραφία της στο οικογενειακό της iefimerida και σήμερα λιβανίζει τον κ.Μητσοτάκη; Ξέρω κι άλλα επώνυμα παιδιά της «εκσυγχρονιστικής» ιστορίας του ΠΑΣΟΚ που αποσταθεροποίησαν όχι μόνο την δημοκρατική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αλλά την ίδια τη χώρα, με δηλητήριο, τις κρίσιμες ώρες του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2011. Σελίδες να γράφουμε.Και ο κ. Ανδρουλάκης; Που ήταν ο κ. Ανδρουλάκης; Διακεκριμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ την εποχή εκείνη. Τον ακούσατε να υψώσει το ανάστημά του; Μπορείτε να μου βρείτε μια δήλωση του κ. Ανδρουλάκη που να αναφέρεται στα γεγονότα του 2011; Μια καταδίκη του πογκρόμ κατά των στελεχών της τότε κυβέρνησης του κόμματος στο οποίο ήταν μέλος του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου; Πέρασαν 15 ολόκληρα χρόνια. Είναι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πέντε χρόνια.

Το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του όχι μόνο δεν να αποκατέστησε την ηρωική Κοινοβουλευτική Ομάδα του 2009-2012, τα μέλη της οποίας λιντσαρίστηκαν στην κυριολεξία από τους λαϊκιστές αλλά αντίθετα έθεσε ένα δήθεν γενεαλογικό/ηλικιακό ρατσισμό, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το κομματικό πεδίο των ανταγωνισμών και της μηχανιστικής λειτουργίας, όπως αυτός αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ.



Ζητάμε από τον κ. Τσίπρα να καταθέσει τη συγγνώμη του για όσα έπραξε σε βάρος του πρωθυπουργού, των υπουργών, των βουλευτών, των κομματικών στελεχών, των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ της περιόδου 2009-2012. Σωστό. Είναι απαράβατη προϋπόθεση αν επιθυμεί να ανοίξουν τα αυτιά μας σε ό,τι λέει.



Τη συγγνώμη μέσα στο ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί οι παραπάνω, που ανήκουν στην ίδια εσωκομματική φατρία των πάλαι ποτέ «εκσυγχρονιστών» (όρος φερετζές της δεξιάς συντηρητικής πολιτικής τους αντίληψης) πότε θα τη ζητήσουν; Στρίψτε το τιμόνι του ΠΑΣΟΚ αριστερά. Φυγόκεντρο την λένε και ξεσκαρτάρει τα δεξιά σταγονίδια προς τα δεξιά στη ΝΔ.



*πρώην υπουργός και πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

17.10.2026, 10:43