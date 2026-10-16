Το συγκινητικό αντίο της Έλενας Ράπτη στον πατέρα της: «Μαζί για πάντα»
Το συγκινητικό αντίο της Έλενας Ράπτη στον πατέρα της: «Μαζί για πάντα»
Η κυρία Ράπτη αναφέρει πως μεγάλωσε ως «η κόρη του Δημήτρη Ράπτη» και «αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ»
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Έλενα Ράπτη και τα μέλη της οικογένειάς της, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή ο πατέρας της, Δημήτρης Ράπτης.
Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (12/10), σε ηλικία 80 ετών. Η Έλενα Ράπτη για αρκετές ημέρες έμεινα μακριά από τα social media και την Παρασκευή (16/10) έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram για τον πατέρα της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.
Η κυρία Ράπτη αναφέρει πως μεγάλωσε ως «η κόρη του Δημήτρη Ράπτη» και «αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ». Χαρακτήρισε τον πατέρα της «θείο δώρο» που «μας μεγάλωσε με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία» ενώ απευθυνόμενη σε αυτόν σημειώνει: «σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα. Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι».
«Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα! Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη! Υποκλίνομαι», καταλήγει.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Μεγάλωσα ως «η κόρη του Δημήτρη Ράπτη».
Και αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ.
Η μεγαλύτερη ευλογία να έρθω σε αυτόν τον κόσμο ως κόρη σου μπαμπά. Γιατί με το που γεννήθηκα είχα έναν άνθρωπο να με λατρεύει! Να ζει για μένα! Να μου προσφέρει τα πάντα!
Ο μπαμπάς μου θείο δώρο!
Γενναίος, εργατικός, ακέραιος, αποφασιστικός, ευφυής.
Με πειθαρχία και πάθος στη δουλειά και με απεριόριστη αγάπη και δοτικότητα στο σπίτι.
Μας μεγάλωσες με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία.
Η λαχτάρα σου ήταν να κάνεις ευτυχισμένα τα παιδιά σου και να είσαι δίπλα στην οικογένεια στήριγμα και βράχος και πάντα μια μεγάλη αγκαλιά.
Είσαι ο ορισμός της δύναμης!
Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ακατόρθωτο για εσένα!
Ήσουν πάντα εκεί για όποιον είχε ανάγκη.
Σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα.
Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι.
Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα!
Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη!
Υποκλίνομαι.
Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (12/10), σε ηλικία 80 ετών. Η Έλενα Ράπτη για αρκετές ημέρες έμεινα μακριά από τα social media και την Παρασκευή (16/10) έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram για τον πατέρα της, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία.
Η κυρία Ράπτη αναφέρει πως μεγάλωσε ως «η κόρη του Δημήτρη Ράπτη» και «αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ». Χαρακτήρισε τον πατέρα της «θείο δώρο» που «μας μεγάλωσε με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία» ενώ απευθυνόμενη σε αυτόν σημειώνει: «σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα. Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι».
«Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα! Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη! Υποκλίνομαι», καταλήγει.
Ολόκληρη η ανάρτηση:
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Μεγάλωσα ως «η κόρη του Δημήτρη Ράπτη».
Και αυτός είναι ο σπουδαιότερος τίτλος τιμής που είχα ποτέ.
Η μεγαλύτερη ευλογία να έρθω σε αυτόν τον κόσμο ως κόρη σου μπαμπά. Γιατί με το που γεννήθηκα είχα έναν άνθρωπο να με λατρεύει! Να ζει για μένα! Να μου προσφέρει τα πάντα!
Ο μπαμπάς μου θείο δώρο!
Γενναίος, εργατικός, ακέραιος, αποφασιστικός, ευφυής.
Με πειθαρχία και πάθος στη δουλειά και με απεριόριστη αγάπη και δοτικότητα στο σπίτι.
Μας μεγάλωσες με λατρεία, υπερπροστασία και γενναιοδωρία.
Η λαχτάρα σου ήταν να κάνεις ευτυχισμένα τα παιδιά σου και να είσαι δίπλα στην οικογένεια στήριγμα και βράχος και πάντα μια μεγάλη αγκαλιά.
Είσαι ο ορισμός της δύναμης!
Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ακατόρθωτο για εσένα!
Ήσουν πάντα εκεί για όποιον είχε ανάγκη.
Σε κουβαλάω μέσα μου από τη μέρα που γεννήθηκα.
Έχεις χτίσει την ψυχή μου και την έχεις κάνει από ατσάλι.
Μια ζωή βαθιά συνδεδεμένοι ψυχικά. Μια ζωή ένα! Και τότε και τώρα και πάντα!
Τι περηφάνεια νιώθω για σένα μπαμπά μου! Τι ευγνωμοσύνη!
Υποκλίνομαι.
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