Δρυμιώτης: Τον Μητσοτάκη τον έχουμε 8 χρόνια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, τους ερασιτέχνες του Τσίπρα τους δοκιμάσαμε το 2015 και είδαμε τι έγινε
Δρυμιώτης: Τον Μητσοτάκη τον έχουμε 8 χρόνια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, τους ερασιτέχνες του Τσίπρα τους δοκιμάσαμε το 2015 και είδαμε τι έγινε
Αν συνεχίσει τις γκάφες ο Τσίπρας θα τον περάσει ο Ανδρουλάκης - Γιατί είναι καθοριστικός ο πήχης του 25%
Με αιχμηρές αναφορές στον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε το πολιτικό σκηνικό ο Ανδρέας Δρυμιώτης. Ο πολιτικός αναλυτής εξήγησε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον πήχη στο 25% ενώ προειδοποίησε και για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας.
«Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις από τον διάβολο που δεν ξέρεις. Τον Μητσοτάκη τον έχουμε τώρα 8 χρόνια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Από την άλλη πλευρά τους ερασιτέχνες του Τσίπρα τους δοκιμάσαμε το 2015 και είδαμε τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δρυμιώτης, μιλώντας στο Action 24. «Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος, ψηφίζει μετά λόγου γνώσεως. Και το 2015 τον πίστεψε. Έχει τελειώσει η εποχή που ο κόσμος αγόταν και φερόταν», πρόσθεσε.
«Είναι πιο κόσμιος ο Ανδρουλάκης. Είναι θεσμικός και το κόμμα του είναι συστημικό. Όταν βγαίνει ο Καρτερός κι λέει τον Ανδρουλάκη “βλάκα”, δεν είναι σοβαρά πράγματα, επηρεάζουν τον κόσμο, που δεν του αρέσει η τοξικότητα. Δεν μπορείς να λες τον αντίπαλό σου “βλάκα”».
Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, κερδισμένος του καβγά θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να υποστηρίζουν σε μία αντιπαράθεση αυτόν που θεωρεί ότι αδικείται. Εκτίμησε ότι αν ο Τσίπρας συνεχίσει τις γκάφες θα τον περάσει το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι θα ζητήσει συγγνώμη αν η ΕΛ.Α.Σ πάρει πάνω από 12%.
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«Το 25% έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο πρώτος θα βγάλει 75 έδρες. Και οι υπόλοιποι θα βγάλουν σύνολο 225 έδρες. Με αυτό τον αριθμό κάλλιστα μπορούν να κάνουν μια κυβέρνηση και να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, κάτι που απαιτεί 200 ψήφους και να προκληθεί ακυβερνησία. Γι' αυτό το 25% είναι καθοριστικό» είπε.
Πάντως, ο ίδιος εκτίμησε ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν με την τσέπη τους. «Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα που είναι πρωτοφανές, δεν έχει γίνει μετά τη μεταπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης από το 2016 είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις στην καταλληλότητα. Η ΝΔ είναι πρώτη με διαφορά και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές», ανέφερε.
«Είναι καλύτερος ο διάβολος που ξέρεις από τον διάβολο που δεν ξέρεις. Τον Μητσοτάκη τον έχουμε τώρα 8 χρόνια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Από την άλλη πλευρά τους ερασιτέχνες του Τσίπρα τους δοκιμάσαμε το 2015 και είδαμε τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δρυμιώτης, μιλώντας στο Action 24. «Δεν είναι ηλίθιος ο κόσμος, ψηφίζει μετά λόγου γνώσεως. Και το 2015 τον πίστεψε. Έχει τελειώσει η εποχή που ο κόσμος αγόταν και φερόταν», πρόσθεσε.
«Κερδίζει ο Ανδρουλάκης από τον καβγά με τον Τσίπρα»Ο κ. Δρυμιώτης αναφέρθηκε και στη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
«Είναι πιο κόσμιος ο Ανδρουλάκης. Είναι θεσμικός και το κόμμα του είναι συστημικό. Όταν βγαίνει ο Καρτερός κι λέει τον Ανδρουλάκη “βλάκα”, δεν είναι σοβαρά πράγματα, επηρεάζουν τον κόσμο, που δεν του αρέσει η τοξικότητα. Δεν μπορείς να λες τον αντίπαλό σου “βλάκα”».
Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή, κερδισμένος του καβγά θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να υποστηρίζουν σε μία αντιπαράθεση αυτόν που θεωρεί ότι αδικείται. Εκτίμησε ότι αν ο Τσίπρας συνεχίσει τις γκάφες θα τον περάσει το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε ότι θα ζητήσει συγγνώμη αν η ΕΛ.Α.Σ πάρει πάνω από 12%.
Για τον πήχη του 25% που έθεσε ο Μητσοτάκης για αποχώρησή του από τη ΝΔΟ κ. Δρυμιώτης εξήγησε γιατί ο πήχυς του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αποχώρησή του και την αλλαγή ηγεσίας της ΝΔ είναι σημαντικός.
«Το 25% έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο πρώτος θα βγάλει 75 έδρες. Και οι υπόλοιποι θα βγάλουν σύνολο 225 έδρες. Με αυτό τον αριθμό κάλλιστα μπορούν να κάνουν μια κυβέρνηση και να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, κάτι που απαιτεί 200 ψήφους και να προκληθεί ακυβερνησία. Γι' αυτό το 25% είναι καθοριστικό» είπε.
Πάντως, ο ίδιος εκτίμησε ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν με την τσέπη τους. «Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα που είναι πρωτοφανές, δεν έχει γίνει μετά τη μεταπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης από το 2016 είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις στην καταλληλότητα. Η ΝΔ είναι πρώτη με διαφορά και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές», ανέφερε.
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