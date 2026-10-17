Δρυμιώτης: Τον Μητσοτάκη τον έχουμε 8 χρόνια, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, τους ερασιτέχνες του Τσίπρα τους δοκιμάσαμε το 2015 και είδαμε τι έγινε