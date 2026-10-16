Πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για διαμερίσματα που μετατρέπονται σε υπνωτήρια, δείτε αναλυτικά τι προβλέπει η παρέμβαση Χρυσοχοΐδη

Η πρόταση που έχει καταρτιστεί από το του υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προβλέπει διοικητικά πρόστιμα έως 10.000 ευρώ για όσους εκμεταλλεύονται τέτοιους χώρους, καθώς και δυνατότητα προσωρινής ή οριστικής σφράγισής τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις