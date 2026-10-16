«Στις εκλογές του 2027 κρίνεται το μέλλον της χώρας, πάρτε στην πλάτη σας την μάχη»: Μεγάλη προσέλευση στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ





​«Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον γενικό γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Ο Κωστής Χατζηδάκης με την σύζυγό του, Πόπη Καλαϊτζή, και τον γιο τους

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Γιώργο Μυλωνάκη

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση

Ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Ανδρέα Λυκουρέντζο

Συνδέοντας την αποτελεσματικότητα με την πίστη στις ιδέες, τόνισε: «Πιστεύω πάρα πολύ σε μια πολιτική με αποτέλεσμα. Αλλά δεν φτάνει να είσαι αποτελεσματικός. Πρέπει να έχεις φλόγα στην καρδιά σου». Κλείνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπειρία των παλαιότερων στελεχών και η συμμετοχή της νεότερης γενιάς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη προσπάθεια της παράταξης: «Μαζί θα κερδίσουμε».​Στον χώρο συγκεντρώθηκαν παλαιά και νέα στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ανταποκρινόμενα στο διαδικτυακό κάλεσμα που είχε απευθύνει τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Χατζηδάκης. ​«Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης! Για να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά και για να συζητήσουμε για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα!» έλεγε στο μήνυμα του ο κ. Χατζηδάκης.