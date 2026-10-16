«Στις εκλογές του 2027 κρίνεται το μέλλον της χώρας, πάρτε στην πλάτη σας την μάχη»: Μεγάλη προσέλευση στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ
«Στις εκλογές του 2027 κρίνεται το μέλλον της χώρας, πάρτε στην πλάτη σας την μάχη»: Μεγάλη προσέλευση στην εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη για τα 52 χρόνια της ΟΝΝΕΔ
Μήνυμα συσπείρωσης: «Με τη νίκη τον Απρίλιο - Κατανοητές οι γκρίνιες, όμως πάνω απ' όλα η παράταξη» - Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο «Athens City Events (Glasshouse)» στο Γουδή
Με μεγάλη προσέλευση και παρουσία εκπροσώπων γενεών πραγματοποιήθηκε στο «Athens City Events (Glasshouse)» στο Γουδή, η εκδήλωση που διοργάνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ.
«Το κόμμα της ΝΔ από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ κόμμα, πολυσυλλεκτικό κόμμα, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της ΝΔ, τη στήριξαν και θα τη στηρίζουν. Γι’ αυτό σας λέω: Πάρτε στην πλάτη σας την επόμενη εκλογική μάχη», είπε ο κ. Χατζηδάκης.
Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία» και πρόσθεσε: «Το κόμμα μας από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς... Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!».
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της ΝΔ με τη διαχρονική προσφορά των ανθρώπων της. Υπογράμμισε τον ρόλο των στελεχών που προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και τους κάλεσε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια της παράταξης ενόψει των εκλογών του 2027.
Αναφερόμενος στην επόμενη εθνική αναμέτρηση, εκτίμησε ότι θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε ότι σε αυτήν θα κριθεί η πορεία της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, το διακύβευμα είναι αν θα διατηρηθούν οι επιτυχίες των τελευταίων επτά ετών και αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ελλάδα του 2030, μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της νεότερης γενιάς.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη που αισθάνονται πως η προσφορά τους δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε. «Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν γκρίνιες, παράπονα, συναγωνιστές μας που αισθάνονται ότι η παράταξη δεν τους έχει φερθεί πάντοτε σωστά και δεν τους έχει τιμήσει ανάλογα με την αξία τους», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Σε πολλές περιπτώσεις τα παράπονα αυτά είναι σωστά και είμαστε εδώ όλοι μας για να τα δούμε και να διορθώσουμε λάθη όπου αυτά έχουν γίνει».
Μιλώντας για τη σημασία της κοινής διαδρομής, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την ΟΝΝΕΔ «υπόθεση καρδιάς». Αναφέρθηκε στις αναμνήσεις, στα όνειρα και στις ιδεολογικές μάχες που συνδέουν διαφορετικές γενιές της οργάνωσης και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, από τα ιδρυτικά στελέχη έως τους σημερινούς ΟΝΝΕΔίτες.
Ο ίδιος, έχοντας διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, θυμήθηκε περιστατικά από τη διαδρομή του στη φοιτητική οργάνωση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο η ΔΑΠ συγκέντρωνε 18%, ενώ όταν αποφοίτησε είχε φτάσει στο 40%.
«Το κόμμα της ΝΔ από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ κόμμα, πολυσυλλεκτικό κόμμα, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς. Οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες, τα στελέχη της ΝΔ, τη στήριξαν και θα τη στηρίζουν. Γι’ αυτό σας λέω: Πάρτε στην πλάτη σας την επόμενη εκλογική μάχη», είπε ο κ. Χατζηδάκης.
Σε ανάρτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «η μάχη της επόμενης άνοιξης είναι μάχη για την Ελλάδα και γι’ αυτό πρέπει να στηριχτεί μαζικά η Νέα Δημοκρατία» και πρόσθεσε: «Το κόμμα μας από τότε που ιδρύθηκε ήταν πάντα ανοιχτό και θα παραμείνει ανοιχτό. Θέλουμε να είμαστε ένα πλατύ, πολυσυλλεκτικό, ισχυρό κόμμα. Αλλά ο πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εμείς... Έχουμε κερδίσει τόσες μάχες, θα την κερδίσουμε και αυτή! Έχουμε υποχρέωση στην πατρίδα μας να το κάνουμε!».
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τον ανοιχτό και πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα της ΝΔ με τη διαχρονική προσφορά των ανθρώπων της. Υπογράμμισε τον ρόλο των στελεχών που προέρχονται από την ΟΝΝΕΔ και τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και τους κάλεσε να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια της παράταξης ενόψει των εκλογών του 2027.
Αναφερόμενος στην επόμενη εθνική αναμέτρηση, εκτίμησε ότι θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη άνοιξη και τόνισε ότι σε αυτήν θα κριθεί η πορεία της Ελλάδας. Όπως σημείωσε, το διακύβευμα είναι αν θα διατηρηθούν οι επιτυχίες των τελευταίων επτά ετών και αν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της προς την Ελλάδα του 2030, μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Ελλάδα που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της νεότερης γενιάς.
Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη που αισθάνονται πως η προσφορά τους δεν έχει τιμηθεί όσο θα έπρεπε. «Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν γκρίνιες, παράπονα, συναγωνιστές μας που αισθάνονται ότι η παράταξη δεν τους έχει φερθεί πάντοτε σωστά και δεν τους έχει τιμήσει ανάλογα με την αξία τους», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Σε πολλές περιπτώσεις τα παράπονα αυτά είναι σωστά και είμαστε εδώ όλοι μας για να τα δούμε και να διορθώσουμε λάθη όπου αυτά έχουν γίνει».
Μιλώντας για τη σημασία της κοινής διαδρομής, ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε την ΟΝΝΕΔ «υπόθεση καρδιάς». Αναφέρθηκε στις αναμνήσεις, στα όνειρα και στις ιδεολογικές μάχες που συνδέουν διαφορετικές γενιές της οργάνωσης και ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη συνάντηση, από τα ιδρυτικά στελέχη έως τους σημερινούς ΟΝΝΕΔίτες.
Ο ίδιος, έχοντας διατελέσει γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, θυμήθηκε περιστατικά από τη διαδρομή του στη φοιτητική οργάνωση. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι όταν μπήκε στο πανεπιστήμιο η ΔΑΠ συγκέντρωνε 18%, ενώ όταν αποφοίτησε είχε φτάσει στο 40%.
Συνδέοντας την αποτελεσματικότητα με την πίστη στις ιδέες, τόνισε: «Πιστεύω πάρα πολύ σε μια πολιτική με αποτέλεσμα. Αλλά δεν φτάνει να είσαι αποτελεσματικός. Πρέπει να έχεις φλόγα στην καρδιά σου». Κλείνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εμπειρία των παλαιότερων στελεχών και η συμμετοχή της νεότερης γενιάς μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επόμενη προσπάθεια της παράταξης: «Μαζί θα κερδίσουμε».
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«Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης»Στον χώρο συγκεντρώθηκαν παλαιά και νέα στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ανταποκρινόμενα στο διαδικτυακό κάλεσμα που είχε απευθύνει τις προηγούμενες ημέρες ο κ. Χατζηδάκης. «Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης! Για να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά και για να συζητήσουμε για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα!» έλεγε στο μήνυμα του ο κ. Χατζηδάκης.
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