Συνεδριάζει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: Εξετάζεται η ανάθεση της προεκλογικής εκστρατείας στον Πολάκη

Στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας άπαντες δεσμεύτηκαν ότι θα παραμείνουν στην Κουμουνδούρου ασχέτως των τελικών επιλογών της Κεντρικής Επιτροπής





Ήδη, χθες στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, όπου έλαβαν το λόγο οι 33 από τους 37 συμμετέχοντες, η πρόταση του Παύλου Πολάκη για διεξαγωγή συνεδρίου με στόχο την εκλογή ηγεσίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, αν και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε διαλλακτικός και σίγουρα με αντίληψη των τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών που θα τοποθετούσαν ένα τέτοιο εγχείρημα στις αρχές του 2027.







Στην κατεύθυνση αυτή, δεν αποκλείεται στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης να προταθεί η εκλογή επικεφαλής προεκλογικού αγώνα, θέση που πολλά στελέχη θα επιθυμούσαν να καταλάβει λόγω δυναμικής ο κ. Πολάκης να προκύψει άμεσα με σχετική ψηφοφορία στην εκλογική επιτροπή του κόμματος, δίνοντας στον επικεφαλής τη δυνατότητα να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, αλλά και να κατέλθει σε τρεις διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες.



Ένα ακόμη σενάριο που συζητείται είναι η κάλυψη των πρώτων θέσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που θα έδινε τη δυνατότητα στα κορυφαία στελέχη να διεκδικήσουν άνετα την επάνοδο τους στην επόμενη Βουλή. Πάντως, ο κ. Πολάκης εμφανίστηκε ανοιχτός στην εσωκομματική συζήτηση, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σήμερα. Χθες, εξάλλου, κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας άπαντες δεσμεύτηκαν ότι θα παραμείνουν στην Κουμουνδούρου ασχέτως των τελικών επιλογών της Κεντρικής Επιτροπής κι ενώ συνέδριο τον ερχόμενο Γενάρη δεν ήταν μια εξέλιξη, την οποία φάνηκε να επιθυμούν τα περισσότερα στελέχη.



Οι επόμενες κινήσεις της ΕΛ.Α.Σ Στον αντίποδα, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της διευρυμένης Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ αποφασίστηκαν:



-Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, του ανώτατου διαβουλευτικού οργάνου της Συμπαράταξης, στις 21 Νοεμβρίου 2026.



-Διοργάνωση εκδήλωσης τον Νοέμβριο για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς,



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- Τέλος, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα τέλη Ιανουαρίου, ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2027.



Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας.



Μετά την Κρήτη, η επόμενη περιοδεία έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία. Ταυτόχρονα τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος υλοποιούν ήδη και προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα.



Με επίδικο την προεκλογική προετοιμασία και στον απόηχο της πρότασης του Παύλου Πολάκη για εκλογή ηγεσίας μέσω Συνεδρίου τον ερχόμενο Γενάρη συνεδριάζει από τις 10 σήμερα το πρωί η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.Ήδη, χθες στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, όπου έλαβαν το λόγο οι 33 από τους 37 συμμετέχοντες, η πρόταση του Παύλου Πολάκη για διεξαγωγή συνεδρίου με στόχο την εκλογή ηγεσίας προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, αν και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε διαλλακτικός και σίγουρα με αντίληψη των τεχνικών και οργανωτικών δυσκολιών που θα τοποθετούσαν ένα τέτοιο εγχείρημα στις αρχές του 2027.Την ίδια στιγμή, ακόμη και η πλειοψηφία των κομματικών στελεχών που αντιλαμβάνεται τόσο την ιδιαίτερη συνθήκη για το κόμμα, όσο όμως και την καταλυτική συμβολή του Παύλου Πολάκη στην προεκλογική εκστρατεία φάνηκε από χθες να αναζητεί τη χρυσή τομή, με αρκετές προτάσεις να πέφτουν στο τραπέζι.Στην κατεύθυνση αυτή, δεν αποκλείεται στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης να προταθεί η εκλογή επικεφαλής προεκλογικού αγώνα, θέση που πολλά στελέχη θα επιθυμούσαν να καταλάβει λόγω δυναμικής ο κ. Πολάκης να προκύψει άμεσα με σχετική ψηφοφορία στην εκλογική επιτροπή του κόμματος, δίνοντας στον επικεφαλής τη δυνατότητα να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, αλλά και να κατέλθει σε τρεις διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες.Ένα ακόμη σενάριο που συζητείται είναι η κάλυψη των πρώτων θέσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που θα έδινε τη δυνατότητα στα κορυφαία στελέχη να διεκδικήσουν άνετα την επάνοδο τους στην επόμενη Βουλή. Πάντως, ο κ. Πολάκης εμφανίστηκε ανοιχτός στην εσωκομματική συζήτηση, ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σήμερα. Χθες, εξάλλου, κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας άπαντες δεσμεύτηκαν ότι θα παραμείνουν στην Κουμουνδούρου ασχέτως των τελικών επιλογών της Κεντρικής Επιτροπής κι ενώ συνέδριο τον ερχόμενο Γενάρη δεν ήταν μια εξέλιξη, την οποία φάνηκε να επιθυμούν τα περισσότερα στελέχη.Στον αντίποδα, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της διευρυμένης Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ αποφασίστηκαν:-Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ, του ανώτατου διαβουλευτικού οργάνου της Συμπαράταξης, στις 21 Νοεμβρίου 2026.-Διοργάνωση εκδήλωσης τον Νοέμβριο για τη Δικαιοσύνη και την άνοδο της ακροδεξιάς,-Διοργάνωση εκδήλωσης τον Δεκέμβριο για την κατάσταση στην οικονομία και τον προϋπολογισμό.- Τέλος, αποφασίστηκε η διεξαγωγή Προγραμματικού Συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα τέλη Ιανουαρίου, ή στις αρχές Φεβρουαρίου 2027.Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως τις γιορτές των Χριστουγέννων, εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας.Μετά την Κρήτη, η επόμενη περιοδεία έχει προγραμματιστεί για τις 19 και 20 Οκτωβρίου στη Θεσσαλία. Ταυτόχρονα τα μέλη και οι οργανώσεις του κόμματος υλοποιούν ήδη και προγραμματίζουν για το επόμενο διάστημα σειρά εκδηλώσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλη τη χώρα.

Η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Όποιος θέλει να είναι μέρος αυτής της δουλειάς, εγγράφεται στο myelas.gr, καταλήγει η Αμαλίας.