Συνέδριο τον Ιανουάριο για εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Πολάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε την πρόταση στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που είναι σε εξέλιξη