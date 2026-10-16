Συνέδριο τον Ιανουάριο για εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Πολάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ

Συνέδριο τον Ιανουάριο για εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Πολάκης

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε την πρόταση στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που είναι σε εξέλιξη

Συνέδριο τον Ιανουάριο για εκλογή προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Πολάκης
Γεωργία Σαδανά
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Πρόταση για διεξαγωγή συνεδρίου με ζητούμενο την αλλαγή σκυτάλης στον ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε, κατά πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας που είναι σε εξέλιξη.

Κατά τις πληροφορίες, ο κ. Πολάκης είπε ότι θεωρεί πως πρέπει να  γίνει εκλογή προέδρου τον Ιανουάριο από το συνέδριο του κόμματος.

Πάντως, στελέχη που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη υποστηρίζουν ότι ο βουλευτής ζήτησε συνέδριο για εκλογή και όχι αλλαγή ηγεσίας, πρόταση την οποία υπέβαλε με αφορμή την αυριανή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έχει καταλήξει, αφού η σημερινή συνεδρίαση είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς αναζητείται και συμβιβαστική λύση.
Γεωργία Σαδανά
8 ΣΧΟΛΙΑ
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