Στα τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου 2027 το συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ

Ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, θα πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα, έως το τέλος του έτους, εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια της χώρας