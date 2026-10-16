Αντιπαράθεση Αγαπηδάκη με Πολάκη στη Βουλή για τα 95 εκατ. ευρώ για την υγεία των παιδιών: «Εδώ δεν είναι κανάλι να κάνετε σόου»
Αντιπαράθεση Αγαπηδάκη με Πολάκη στη Βουλή για τα 95 εκατ. ευρώ για την υγεία των παιδιών: «Εδώ δεν είναι κανάλι να κάνετε σόου»
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσωπικής προβολής και υπερασπίστηκε τις δράσεις πρόληψης για τα παιδιά - Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της UNICEF ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Κόντρα είχαν στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, με αφορμή τη χρηματοδότηση δύο προγραμμάτων για την παιδική υγεία, συνολικού ύψους περίπου 95 εκατ. ευρώ, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τη UNICEF.
Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Χανίων, ο οποίος ζήτησε αναλυτικό απολογισμό των δαπανών, ενώ η αναπληρώτρια υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί προσωπικής πολιτικής προβολής μέσω των συγκεκριμένων δράσεων.
Η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη να απευθύνεται στον Παύλο Πολάκη λέγοντας: «Κύριε Πολάκη, εδώ δεν είναι κανάλι να κάνετε σόου». Η αναπληρώτρια υπουργός υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο πρόσωπό της, αντί να επικεντρωθεί στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των παιδιών.
«Σας ενοχλεί το ότι παράγουμε έργο και επειδή δεν μπορείτε να αποδομήσετε το έργο, προσπαθείτε να αποδομήσετε εμένα ως πρόσωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στις προσωπικές αιχμές, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων, λέγοντας: «Αυτό το τρολ που έχετε μπροστά σας το κατηγορείτε ως τέτοιο από το ’19».
Δείτε βίντεο:
Η αντιπαράθεση αφορά δύο προγράμματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προβλεφθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 50,83 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και 43,65 εκατ. ευρώ για την προαγωγή της υγείας παιδιού και οικογένειας. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 94.482.617,53 ευρώ.
Ο κ. Πολάκης ζήτησε να κατατεθούν στη Βουλή αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για την αξιοποίηση των χρημάτων, τα παραδοτέα των προγραμμάτων και το κόστος κάθε δράσης. Μάλιστα, διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να αποτελεί «μαύρο πολιτικό χρήμα», το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προεκλογική προβολή.
Ανακοίνωσε ακόμη την πρόθεσή του να διαβιβάσει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένοντας ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα οικονομικά δεδομένα.
Η συζήτηση έγινε στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Χανίων, ο οποίος ζήτησε αναλυτικό απολογισμό των δαπανών, ενώ η αναπληρώτρια υπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί προσωπικής πολιτικής προβολής μέσω των συγκεκριμένων δράσεων.
Η ένταση ανέβηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη να απευθύνεται στον Παύλο Πολάκη λέγοντας: «Κύριε Πολάκη, εδώ δεν είναι κανάλι να κάνετε σόου». Η αναπληρώτρια υπουργός υποστήριξε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το περιεχόμενο των προγραμμάτων στο πρόσωπό της, αντί να επικεντρωθεί στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για την πρόληψη και την προστασία της υγείας των παιδιών.
«Σας ενοχλεί το ότι παράγουμε έργο και επειδή δεν μπορείτε να αποδομήσετε το έργο, προσπαθείτε να αποδομήσετε εμένα ως πρόσωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Απαντώντας στις προσωπικές αιχμές, η κ. Αγαπηδάκη υπενθύμισε ότι έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο πολιτικών επιθέσεων, λέγοντας: «Αυτό το τρολ που έχετε μπροστά σας το κατηγορείτε ως τέτοιο από το ’19».
Δείτε βίντεο:
Η αντιπαράθεση αφορά δύο προγράμματα, για τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν προβλεφθεί χρηματοδοτήσεις ύψους 50,83 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και 43,65 εκατ. ευρώ για την προαγωγή της υγείας παιδιού και οικογένειας. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 94.482.617,53 ευρώ.
Ο κ. Πολάκης ζήτησε να κατατεθούν στη Βουλή αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για την αξιοποίηση των χρημάτων, τα παραδοτέα των προγραμμάτων και το κόστος κάθε δράσης. Μάλιστα, διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι μέρος των χρημάτων ενδέχεται να αποτελεί «μαύρο πολιτικό χρήμα», το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προεκλογική προβολή.
Ανακοίνωσε ακόμη την πρόθεσή του να διαβιβάσει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένοντας ότι πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα οικονομικά δεδομένα.
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