Αντιπαράθεση Αγαπηδάκη με Πολάκη στη Βουλή για τα 95 εκατ. ευρώ για την υγεία των παιδιών: «Εδώ δεν είναι κανάλι να κάνετε σόου»

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας απέρριψε τις αιτιάσεις περί προσωπικής προβολής και υπερασπίστηκε τις δράσεις πρόληψης για τα παιδιά - Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της UNICEF ζήτησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ