Συνάντηση Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες, συζήτησαν για το ευρωκοινοβούλιο, το ΕΛΚ και την ευρωπαϊκή επικαιρότητα
Συνάντηση Μητσοτάκη - Μεϊμαράκη στις Βρυξέλλες, συζήτησαν για το ευρωκοινοβούλιο, το ΕΛΚ και την ευρωπαϊκή επικαιρότητα
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα (16/10) στις Βρυξέλλες με τον ευρωβουλευτή και πρώην πρόεδρο του κόμματος, Ευάγγελο Μεΐμαράκη.
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Oι δυο τους συζήτησαν για τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), καθώς και για θέματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
H συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, με αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη. Oι δυο τους συζήτησαν για τα ζητήματα που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), καθώς και για θέματα της τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
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