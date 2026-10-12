Πέθανε ο πατέρας της Έλενας Ράπτη
Πέθανε ο πατέρας της Έλενας Ράπτη
Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και διατηρούσε πολυετή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
Σε ηλικία 80 ετών πέθανε ο Δημήτρης Ράπτης, πατέρας της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενας Ράπτη.
Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και διατηρούσε πολυετή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
Ο Δημήτρης Ράπτης ήταν επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης και διατηρούσε πολυετή φιλία με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Δεξιάς στη Θεσσαλονίκη.
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