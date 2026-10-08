Μητσοτάκης από Χαλκιδική: Σε δύο επίπεδα η στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο με αυτοδυναμία θα μπορούμε να παίρνουμε αποτελεσματικές αποφάσεις με λογοδοσία

«Σταθερότητα δε σημαίνει στασιμότητα, σημαίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε τολμηρές μεταρρυθμίσεις » είπε ο πρωθυπουργός σε πολίτες στην Αρναία - « Η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα χώρας που ανέκαμψε από την κρίση»