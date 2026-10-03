Συνάντηση Μητσοτάκη - Κατσανιώτη για την ασφαλή επαναλειτουργία του οδοντωτού

Κλείσιμο

Το συνολικό σχέδιο για την ασφαλή επαναλειτουργία της γραμμής του οδοντωτού Διακοφτό - Καλάβρυτα με ταυτόχρονη καμπάνια για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τουριστικού μέσου μεταφοράς που συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής παρουσίασε ο βουλευτής Αχαϊας με την ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης σε συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι η επιστροφή των δρομολογίων αποτελεί το αναγκαίο πρώτο βήμα για την ανάκαμψη των περιοχών που επλήγησαν από την αναστολή λειτουργίας, πρόσθεσε ωστόσο πως πρέπει να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών και τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων σε Καλάβρυτα, Διακοπτό και Αιγιάλεια. Η επαναλειτουργία της γραμμής δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιστροφή της επισκεψιμότητας και της οικονομικής δραστηριότητας στα προηγούμενα επίπεδα.Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο που παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:-Αξιοπιστία και ασφάλεια της λειτουργίας.Προτείνονται δημόσια πιστοποίηση της ασφάλειας της γραμμής και έγκαιρη ανακοίνωση ετήσιου προγράμματος δρομολογίων, ώστε τουριστικά γραφεία και σχολεία να μπορούν να προγραμματίζουν τις εκδρομές τους. Παράλληλα, προβλέπονται αυτόματη επιστροφή χρημάτων και εναλλακτική μεταφορά σε περίπτωση ακύρωσης δρομολογίου.-Οργανωμένη τουριστική προβολή.Η πρόταση περιλαμβάνει εκδήλωση επανεκκίνησης και καμπάνια του ΕΟΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κοινό εισιτήριο με το τρένο από την Αθήνα, καθώς και ενιαίο εισιτήριο που θα συνδέει τον Οδοντωτό με το Μέγα Σπήλαιο, την Αγία Λαύρα, το Μνημείο Ολοκαυτώματος και το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων. Προτείνονται επίσης πρόγραμμα σχολικών εκδρομών και θεματικά δρομολόγια εκτός της περιόδου αιχμής, ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα σε μεγαλύτερο μέρος του έτους.- Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.Ο κ. Κατσανιώτης πρότεινε έκτακτη ενίσχυση de minimis για επιχειρήσεις με πτώση τζίρου έναντι του 2025, ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας και κάλυψη των εποχικών εργαζομένων που έχασαν ένσημα. Στο ίδιο πλαίσιο, περιλαμβάνονται ειδική κατανομή στον κοινωνικό τουρισμό και προτεραιότητα στο ΕΣΠΑ.Όπως σημειώνει ο κ. Κατσανιώτης “Στόχος της πρότασης είναι η επιστροφή της επισκεψιμότητας στα επίπεδα πριν από το κλείσιμο μέσα σε έναν χρόνο από την επαναλειτουργία, με δημόσια έκθεση αποτελεσμάτων. Ο οδοντωτός αποτελεί και υποδομή με ιδιαίτερη ιστορική και τουριστική αξία, από τη λειτουργία της οποίας εξαρτώνται επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Η ασφαλής επαναλειτουργία της και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών χρειάζεται να προχωρήσουν με συντονισμό και συγκεκριμένες παρεμβάσεις”.