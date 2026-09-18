Βίντεο: Εξαντλημένος γύπας σε αυλή σπιτιού στο Ηράκλειο Κρήτης
Βίντεο: Εξαντλημένος γύπας σε αυλή σπιτιού στο Ηράκλειο Κρήτης
Το θέαμα, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι ασυνήθιστο στην Κρήτη
Ένας γύπας προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού, στην περιοχή του Τσούτσουρου, στα νότια του νομού Ηρακλείου, το απόγευμα της Παρασκευής.
Το θέαμα, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι ασυνήθιστο στην Κρήτη. Το φαινόμενο είναι συχνό, αφού τα πτηνά εμφανίζουν σημάδια εξάντλησης. Σύμφωνα με το cretalive.gr, γυναίκα κινητοποιήθηκε άμεσα και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές που παρέλαβαν τον όρνεο.
Το θέαμα, το τελευταίο διάστημα, δεν είναι ασυνήθιστο στην Κρήτη. Το φαινόμενο είναι συχνό, αφού τα πτηνά εμφανίζουν σημάδια εξάντλησης. Σύμφωνα με το cretalive.gr, γυναίκα κινητοποιήθηκε άμεσα και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές που παρέλαβαν τον όρνεο.
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