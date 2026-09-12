O Κυριάκος Πιερρακάκης θα παντρέψει τον υπουργό Οικονομικών της Ρουμανίας

Ο Αλεξάντρου Ναζάρε ετοιμάζεται να παντρευτεί τη δημοφιλή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής Μαρία Μιχάλι, σε τελετή που αναμένεται να γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο σε στενό οικογενειακό κύκλο