Για τις αρχές Οκτωβρίου «κλειδώνει» η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο τραπέζι άμυνα, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξεις

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη