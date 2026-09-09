Για τις αρχές Οκτωβρίου «κλειδώνει» η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο τραπέζι άμυνα, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξεις
Για τις αρχές Οκτωβρίου «κλειδώνει» η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Στο τραπέζι άμυνα, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξεις
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Την 3η Οκτωβρίου φαίνεται να «κλειδώνει», εκτός απροόπτου, η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα πυκνή φάση επαφών, με την άμυνα, την ενέργεια και τις περιφερειακές εξελίξεις να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός παραμένει, πάντως, υπό την αίρεση πιθανών αλλαγών που μπορεί να επιβάλουν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπό διαμόρφωση πρόγραμμα εξετάζεται να ενταχθούν διμερείς επαφές και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Αυτό που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής που θα συνοδεύσει τον Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί βρίσκεται και εκείνο του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» η παρουσία του.
Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε συνδέσει ευθέως την επίσκεψη με τη στρατηγική βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κρίσιμο ενεργειακό εταίρο. Είχε υπογραμμίσει ακόμη τον ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο, στις νέες ενεργειακές ροές προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην προσπάθεια απεξάρτησης της περιοχής από τη ρωσική ενέργεια.
Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, η κυρία Γκιλφόιλ είχε επισημάνει ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο δεν θα είναι τυπική, αλλά θα έχει ως στόχο «ουσιαστικές και παραγωγικές συζητήσεις», παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη του επιπέδου στο οποίο έχουν φτάσει οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον.
Η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω του πυκνού γεωπολιτικού σκηνικού στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και της συζήτησης για την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.
Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη στρατηγική αμυντική σχέση των δύο χωρών και στην MDCA, αλλά και στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προγραμματισμός παραμένει, πάντως, υπό την αίρεση πιθανών αλλαγών που μπορεί να επιβάλουν οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ στην ατζέντα βρίσκεται και η ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ πολύ πιθανή θεωρείται και συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο υπό διαμόρφωση πρόγραμμα εξετάζεται να ενταχθούν διμερείς επαφές και με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.
Αυτό που δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί είναι η σύνθεση της αμερικανικής αποστολής που θα συνοδεύσει τον Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί βρίσκεται και εκείνο του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» η παρουσία του.
Το πλαίσιο που είχε δώσει η ΓκιλφόιλΤο έδαφος για την επίσκεψη είχε προετοιμάσει δημόσια πριν από λίγες ημέρες η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη, είχε προαναγγείλει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα βρισκόταν στην Ελλάδα «σε λίγες μόλις εβδομάδες».
Η Αμερικανίδα πρέσβης είχε συνδέσει ευθέως την επίσκεψη με τη στρατηγική βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη χώρα σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κρίσιμο ενεργειακό εταίρο. Είχε υπογραμμίσει ακόμη τον ρόλο της Ελλάδας στον Κάθετο Διάδρομο, στις νέες ενεργειακές ροές προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην προσπάθεια απεξάρτησης της περιοχής από τη ρωσική ενέργεια.
Σε μεταγενέστερη τοποθέτησή της, η κυρία Γκιλφόιλ είχε επισημάνει ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο δεν θα είναι τυπική, αλλά θα έχει ως στόχο «ουσιαστικές και παραγωγικές συζητήσεις», παρουσιάζοντάς την ως ένδειξη του επιπέδου στο οποίο έχουν φτάσει οι σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον.
Στο τραπέζι άμυνα, ενέργεια και περιφερειακές εξελίξειςΟ 6ος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικοινωνίας του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Μάρκο Ρούμπιο από τον περασμένο Ιανουάριο, όταν οι δύο υπουργοί είχαν συζητήσει τόσο την προετοιμασία της συνάντησης στην Αθήνα όσο και τις περιφερειακές εξελίξεις.
Η επικείμενη παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αποκτά πρόσθετη σημασία λόγω του πυκνού γεωπολιτικού σκηνικού στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, αλλά και της συζήτησης για την περαιτέρω εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.
Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στη στρατηγική αμυντική σχέση των δύο χωρών και στην MDCA, αλλά και στον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
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