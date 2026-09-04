Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Πολιτικές απάτες οι εξαγγελίες του, άλλα είπε στην ομιλία κι άλλα έγραψε στο πρόγραμμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργό ότι «ψαλίδισε» τις δεσμεύσεις του στο κομματικό non paper- «Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θυρίδες των πολιτών» αναφέρει





Στο επίκεντρο της κυβερνητικής κριτικής βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην «πατριωτική εισφορά», τις 50.000 κατοικίες, τις αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και η στήριξη φοιτητών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι «άλλα ειπώθηκαν από το βήμα και άλλα αποτυπώθηκαν στην εξειδίκευση των μέτρων».







Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει την κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από την κυβερνητική στρατηγική, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει την αυταπάτη» πως η ανάδειξη των αντιφάσεων του πολιτικού της αντιπάλου αρκεί, αλλά ότι χρειάζονται «σκληρή δουλειά και περισσότερα αποτελέσματα».



Η ανακοίνωση του Παύλος Μαρινάκη Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη







Από τις αστείες εξηγήσεις για την «πατριωτική εισφορά» και την «παγκόσμια βάση δεδομένων», μέχρι τις παλινωδίες για τις 50.000 κατοικίες, οι οποίες, σε λιγότερο από 24 ώρες, μετατράπηκαν από νέες, όπως ρητώς ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, σε ανακαινισμένες. Αποκορύφωμα των «μαργαριταριών» των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία «εφόδου» στις θυρίδες των πολιτών.



Όμως, επειδή ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», το non paper που διένειμε χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα στους συντάκτες με τίτλο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030», λύνει κάθε απορία και αποδεικνύει ότι οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.

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1) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε ότι «στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών», από το σημείωμα του κόμματός του προκύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία απολύτως πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για τα έτη 2027 και το 2028. Αντιθέτως, η υπόσχεση μεταφέρεται μισή για το 2029.



2) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε για τους συνταξιούχους ότι «Αλλάζουμε άμεσα και βάζουμε τέλος στη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μηδενική συμμετοχή, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς», από το σημείωμα προκύπτει ότι η υπόσχεση μεταφέρεται μισή για το 2029. Δηλαδή, το «άμεσα» του κ. Τσίπρα ισοδυναμεί με το 2029 και βλέπουμε.



3) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε ότι «μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα» από το σημείωμα προκύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία μείωση προκαταβολής φόρου μέχρι και το 2029. Και αυτή η υπόσχεση μεταφέρεται για το 2030 και μάλιστα με κόστος 400 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί σε μείωση της προκαταβολής μόλις κατά 5%.



Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης , κατηγορώντας τον ότι οι εξαγγελίες που παρουσίασε στη ΔΕΘ δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη συνέχεια το κόμμα του. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «πολιτικές απάτες», υποστηρίζοντας ότι πολλές από τις δεσμεύσεις του πρώην πρωθυπουργού είτε μεταφέρονται χρονικά είτε εμφανίζονται μειωμένες στο σχετικό πρόγραμμα που διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους.Στο επίκεντρο της κυβερνητικής κριτικής βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στην «πατριωτική εισφορά», τις 50.000 κατοικίες, τις αυξήσεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και η στήριξη φοιτητών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υποστηρίζει ότι «άλλα ειπώθηκαν από το βήμα και άλλα αποτυπώθηκαν στην εξειδίκευση των μέτρων».Ο Παύλος Μαρινάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις διαφορές που, όπως ανέφερε, υπάρχουν ανάμεσα στις προφορικές δεσμεύσεις και στα ποσά που περιλαμβάνονται στο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030», κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι παρουσιάζει μέτρα με διαφορετικό οικονομικό αποτύπωμα από αυτό που τελικά προβλέπεται.Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να διαχωρίσει την κριτική προς τον πρώην πρωθυπουργό από την κυβερνητική στρατηγική, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «δεν έχει την αυταπάτη» πως η ανάδειξη των αντιφάσεων του πολιτικού της αντιπάλου αρκεί, αλλά ότι χρειάζονται «σκληρή δουλειά και περισσότερα αποτελέσματα».Ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου ΜαρινάκηΧθες το απόγευμα το γραφείο τύπου της ΕΛΑΣ εξέδωσε μία επιθετική και άκρως ειρωνική ανακοίνωση, στην προσπάθειά του να μαζέψει πανικόβλητο τα όσα εκστόμιζαν τα στελέχη του κόμματος για να δικαιολογήσουν τη βροχή των πολλών δισεκατομμυρίων του κ. Τσίπρα.Από τις αστείες εξηγήσεις για την «πατριωτική εισφορά» και την «παγκόσμια βάση δεδομένων», μέχρι τις παλινωδίες για τις 50.000 κατοικίες, οι οποίες, σε λιγότερο από 24 ώρες, μετατράπηκαν από νέες, όπως ρητώς ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας, σε ανακαινισμένες. Αποκορύφωμα των «μαργαριταριών» των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία «εφόδου» στις θυρίδες των πολιτών.Όμως, επειδή ο «διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», το non paper που διένειμε χθες το κόμμα του κ. Τσίπρα στους συντάκτες με τίτλο «Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2027-2030», λύνει κάθε απορία και αποδεικνύει ότι οι αυταπάτες του κ. Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες.Για του λόγου το αληθές, απαριθμούμε μερικές μόνο από τις πολιτικές απάτες του κ. Τσίπρα, όπως προκύπτουν από την αντιπαραβολή της ομιλίας του και του κομματικού non paper:1) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε ότι «στηρίζουμε αυτούς που κρατούν όρθιο το σχολείο με πρόσληψη 30.000 εκπαιδευτικών», από το σημείωμα του κόμματός του προκύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία απολύτως πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για τα έτη 2027 και το 2028. Αντιθέτως, η υπόσχεση μεταφέρεται μισή για το 2029.2) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε για τους συνταξιούχους ότι «Αλλάζουμε άμεσα και βάζουμε τέλος στη συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μηδενική συμμετοχή, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς», από το σημείωμα προκύπτει ότι η υπόσχεση μεταφέρεται μισή για το 2029. Δηλαδή, το «άμεσα» του κ. Τσίπρα ισοδυναμεί με το 2029 και βλέπουμε.3) Ενώ ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του είπε ότι «μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα» από το σημείωμα προκύπτει ότι δεν προβλέπεται καμία μείωση προκαταβολής φόρου μέχρι και το 2029. Και αυτή η υπόσχεση μεταφέρεται για το 2030 και μάλιστα με κόστος 400 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί σε μείωση της προκαταβολής μόλις κατά 5%.

4) Ενώ στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας είπε ότι «αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές των γιατρών και νοσηλευτών» από το σημείωμα του κόμματος προκύπτει ετήσιο κόστος 900 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως το διαιρεί στα 4, δηλαδή σε 225 εκατ. το 2027, 225 εκατ. το 2028 κτλ. Με 225 εκατ. όμως η αύξηση είναι 125 ευρώ. Το «αρχικά 500 ευρώ» του κ. Τσίπρα έγινε 125 ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή στην κοστολόγηση έχει διαιρέσει το ετήσιο κόστος των μέτρων δια 4!



5) Αντίστοιχα για τους εκπαιδευτικούς, ενώ στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας έταξε «μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα», από το κομματικό σημείωμα προκύπτει ότι η αύξηση είναι 75 ευρώ κάθε χρόνο, καθώς αντί για ετήσιο κόστος 840 εκατ. έχει βάλει 210. Δηλαδή, η υπόσχεση του κ. Τσίπρα για αυξήσεις «αρχικά 300 ευρώ» κατέληξε σε 75 ευρώ.



6) Ενώ στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε «στήριξη 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ μηνιαίως» από το σημείωμα διαιρεί το ετήσιο κόστος των 400 εκατ. δια 4, σε 100 εκατ. τον χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε στήριξη 125 ευρώ κάθε μήνα και όχι 500.



7) Στην κοστολόγηση ο κ. Τσίπρας δεν περιλαμβάνει καθόλου το κόστος για τις 50.000 κατοικίες, ούτε για όσα έχει τάξει στους δήμους, δηλαδή εξαγγελίες χωρίς κανένα αντίκρισμα.



Αυτό, λοιπόν, είναι το νέο κόλπο εξαπάτησης του πρώην πρωθυπουργού. Άλλα είπε στην ομιλία του, άλλα έστειλε ως εξειδίκευση το επιτελείο του και ποιος ξέρει τι άλλο θα ακούσουμε τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.



Σε αντίθεση με τον κ. Τσίπρα, εμείς δεν έχουμε την αυταπάτη ότι αναδεικνύοντας απλώς τις δικές του πολιτικές απάτες, αυτό αρκεί για τη δική μας θετική πορεία. Ο πήχης που έχει θέσει η κοινωνία δεν είναι τόσο χαμηλός. Χρειάζεται σκληρή δουλειά και ακόμα περισσότερα αποτελέσματα.



Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο δύσκολοι είναι οι καιροί, τόσο περισσότερο απαιτούνται σοβαρές και κοστολογημένες λύσεις, όπως θα ακούσουμε το Σάββατο στα εγκαίνια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

04.09.2026, 12:15