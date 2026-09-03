Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Νεαρός που έκρυβε ναρκωτικά στο σπίτι επιτέθηκε στη μητέρα του
Ενδοοικογενειακό επεισόδιο στα Χανιά: Νεαρός που έκρυβε ναρκωτικά στο σπίτι επιτέθηκε στη μητέρα του
Η καταγγελία της μητέρας οδήγησε στη σύλληψη του 24χρονου γιου
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στα Χανιά, με έναν 24χρονο να καταλήγει με χειροπέδες, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε η 48χρονη μητέρα του.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, στις 22 Αυγούστου ο νεαρός φέρεται να εξύβρισε, απείλησε και δάγκωσε τη μητέρα του, η οποία απευθύνθηκε στις Αρχές.
Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν οι δύο τους και προχώρησαν σε έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ο 24χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, στις 22 Αυγούστου ο νεαρός φέρεται να εξύβρισε, απείλησε και δάγκωσε τη μητέρα του, η οποία απευθύνθηκε στις Αρχές.
Αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία όπου διέμεναν οι δύο τους και προχώρησαν σε έρευνα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 130 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 0,60 γραμμάρια κοκαΐνης.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, ο 24χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές.
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