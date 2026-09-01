Αγαπηδάκη για το «ακαθόριστο φύλο» στον ΕΟΠΥΥ: Δεν υπάρχει woke ατζέντα, λάθος του ανάδοχου που διορθώθηκε με εντολή Γεωργιάδη

2= Μεσαίο(πχ απόφοιτος Λυκείου) και3 = υψηλό (απόφοιτος ΑΕΙ).Σημειωτέον ότι αυτά δεν έχουν ιεραρχική σχέση απλά είναι κωδικοί.Η ηλικία αντίστοιχα που είναι ποσοτική μεταβλητή δε χρειάζεται κωδικοποίηση γιατί περνάμε απευθείας την ηλικία.Αυτά τα συμπληρωναμε παλιά οι ερευνητές όταν παίρναμε στα χέρια μας ενα ερωτηματολόγιο και έπρεπε να ποσοτικοποιησουμε τα δεδομένα. Τώρα τα μετατρέπει αυτόματα ένα software. Οπως συμβαίνει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Το λάθος είναι ότι, αντί να υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, ο ανάδοχος από λάθος έβαλε τις κατηγορίες και στην ηλεκτρονική αίτηση. Αυτό διορθώθηκε με εντολή του Υπουργού.Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια.Αυτό ναι είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.