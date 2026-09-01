Αγαπηδάκη για το «ακαθόριστο φύλο» στον ΕΟΠΥΥ: Δεν υπάρχει woke ατζέντα, λάθος του ανάδοχου που διορθώθηκε με εντολή Γεωργιάδη
Αγαπηδάκη για το «ακαθόριστο φύλο» στον ΕΟΠΥΥ: Δεν υπάρχει woke ατζέντα, λάθος του ανάδοχου που διορθώθηκε με εντολή Γεωργιάδη
Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια, επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός
Για το θέμα που δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με το «ακαθόριστο φύλο» και τις κατηγορίες του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Βελόπουλου ότι η κυβέρνηση προωθεί την woke ατζέντα αναφέρεται σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
«Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια» σημειώνει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη και επισημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
Ελπίζοντας να διευκολύνω να στραφούμε σε πιο ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να πω δυο λόγια για το θέμα που έχει αναδειχθεί σε σχέση με τις κατηγορίες φύλου, στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ. Για το θέμα αυτό ο Αντώνης Σαμαρας και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας κατηγορούν ότι εφαρμόζουμε τη woke (!) ατζέντα.
Η αλήθεια είναι πολύ πιο πεζή.
Το συγκεκριμένο ISO (πρότυπο ποιότητας δηλαδή που ακολουθείται όταν αναπτύσσονται συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα) που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ζητήματα ταυτότητας φύλου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επεξεργασία δεδομένων που δεν έχουν αριθμητική τιμή, μέσω κωδικοποίησης. Παίρνει δηλαδή τιμές η μεταβλητή του φύλου ως εξής:
0= άγνωστο (πχ δε συμπληρώθηκε από τον χρήστη)
1= Άρρεν
2= Θηλυ
3= Μη εφαρμόσιμο/Ακαθοριστο (γιατί πχ μπορεί να μην αφορά άνθρωπο ή έμβιο ον που να έχει εφαρμογή το φύλο).
Έχουμε ονομαστικές, κατηγορικές και ποσοτικές μεταβλητές στη στατιστική. Το φύλο είναι ονομαστική. Για να την «ποσοτικοποιησουμε» κάπως παίρνει τις τιμές αυτές που έγραψα πιο πάνω, ώστε να εισαχθεί σε συστήματα όπως το SPSS και να γίνει στατιστική ανάλυση σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές πχ εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι κατηγορική γιατί χωρίζει τα άτομα σε ομάδες. Ετσι έχουμε αντίστοιχα:
1= Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης),
«Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια» σημειώνει μεταξύ άλλων η Ειρήνη Αγαπηδάκη και επισημαίνει ότι αυτό το γεγονός είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτησή της
Ελπίζοντας να διευκολύνω να στραφούμε σε πιο ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση, θέλω να πω δυο λόγια για το θέμα που έχει αναδειχθεί σε σχέση με τις κατηγορίες φύλου, στα Φάρμακα Υψηλού Κόστους του ΕΟΠΥΥ. Για το θέμα αυτό ο Αντώνης Σαμαρας και ο Κυριάκος Βελόπουλος μας κατηγορούν ότι εφαρμόζουμε τη woke (!) ατζέντα.
Η αλήθεια είναι πολύ πιο πεζή.
Το συγκεκριμένο ISO (πρότυπο ποιότητας δηλαδή που ακολουθείται όταν αναπτύσσονται συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα) που χρησιμοποιήθηκε στον ΕΟΠΥΥ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ζητήματα ταυτότητας φύλου. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επεξεργασία δεδομένων που δεν έχουν αριθμητική τιμή, μέσω κωδικοποίησης. Παίρνει δηλαδή τιμές η μεταβλητή του φύλου ως εξής:
0= άγνωστο (πχ δε συμπληρώθηκε από τον χρήστη)
1= Άρρεν
2= Θηλυ
3= Μη εφαρμόσιμο/Ακαθοριστο (γιατί πχ μπορεί να μην αφορά άνθρωπο ή έμβιο ον που να έχει εφαρμογή το φύλο).
Έχουμε ονομαστικές, κατηγορικές και ποσοτικές μεταβλητές στη στατιστική. Το φύλο είναι ονομαστική. Για να την «ποσοτικοποιησουμε» κάπως παίρνει τις τιμές αυτές που έγραψα πιο πάνω, ώστε να εισαχθεί σε συστήματα όπως το SPSS και να γίνει στατιστική ανάλυση σε συνδυασμό με άλλες μεταβλητές πχ εκπαιδευτικό επίπεδο που είναι κατηγορική γιατί χωρίζει τα άτομα σε ομάδες. Ετσι έχουμε αντίστοιχα:
1= Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης),
2= Μεσαίο(πχ απόφοιτος Λυκείου) και
3 = υψηλό (απόφοιτος ΑΕΙ).
Σημειωτέον ότι αυτά δεν έχουν ιεραρχική σχέση απλά είναι κωδικοί.
Η ηλικία αντίστοιχα που είναι ποσοτική μεταβλητή δε χρειάζεται κωδικοποίηση γιατί περνάμε απευθείας την ηλικία.
Αυτά τα συμπληρωναμε παλιά οι ερευνητές όταν παίρναμε στα χέρια μας ενα ερωτηματολόγιο και έπρεπε να ποσοτικοποιησουμε τα δεδομένα. Τώρα τα μετατρέπει αυτόματα ένα software. Οπως συμβαίνει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Το λάθος είναι ότι, αντί να υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, ο ανάδοχος από λάθος έβαλε τις κατηγορίες και στην ηλεκτρονική αίτηση. Αυτό διορθώθηκε με εντολή του Υπουργού.
Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια.
Αυτό ναι είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.
3 = υψηλό (απόφοιτος ΑΕΙ).
Σημειωτέον ότι αυτά δεν έχουν ιεραρχική σχέση απλά είναι κωδικοί.
Η ηλικία αντίστοιχα που είναι ποσοτική μεταβλητή δε χρειάζεται κωδικοποίηση γιατί περνάμε απευθείας την ηλικία.
Αυτά τα συμπληρωναμε παλιά οι ερευνητές όταν παίρναμε στα χέρια μας ενα ερωτηματολόγιο και έπρεπε να ποσοτικοποιησουμε τα δεδομένα. Τώρα τα μετατρέπει αυτόματα ένα software. Οπως συμβαίνει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Το λάθος είναι ότι, αντί να υπάρχει μόνο στο πλαίσιο του λογισμικού που επεξεργάζεται τα δεδομένα, ο ανάδοχος από λάθος έβαλε τις κατηγορίες και στην ηλεκτρονική αίτηση. Αυτό διορθώθηκε με εντολή του Υπουργού.
Το μόνο ιδεολογικό που υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κυριακου Μητσοτάκη νοιάζεται για τους ασθενείς και κατάφερε να παραδίδονται τα φάρμακα υψηλού κόστους στο σπίτι των ασθενών χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια.
Αυτό ναι είναι βαθιά ιδεολογικό και λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη.
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