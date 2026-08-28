Πλεύρης για Τσίπρα: Πρόκληση το να πάει πριν από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, αυτό θα το περίμενα από την Κωνσταντοπούλου

«Ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός», ανέφερε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου – Τι είπε για τις εκλογές και το ΠΑΣΟΚ





«Αυτό το οποίο κάνει είναι λίγο πρόκληση, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί ο ίδιος να λέει ότι θα πάει πριν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυτό θα το περίμενα από την κ. Κωνσταντοπούλου. Από έναν άνθρωπο που θέλει να δείξει ότι δεν τιμά τον πολιτικό σύστημα. Ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Εγώ δεν τον είπα παλιόπαιδο, τον είπα καλόπαιδο», σημείωσε ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο Mega.





Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου άσκησε συνολικά κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κρίνεται με βάση τη διακυβέρνησή του την περίοδο 2015-2019.







«Τον σέβομαι ως πρώην πρωθυπουργό, αλλά κρίνεται για τη θητεία του 2015-2019. Το ότι άλλαξε όνομα και επιλέγει να βγάλει ανθρώπους μπροστά που δεν έχουν ενοχλήσει όπως είχαν ενοχλήσει άλλοι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει», πρόσθεσε.



«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού» Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε παράλληλα στην πορεία της κυβέρνησης προς τις εκλογές, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να στηριχθεί στην απουσία ισχυρής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.



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«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να βασίζονται στο επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει κάποιος άλλος».



«Όταν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά της, για την κυβέρνηση είναι όφελος. Όταν είσαι κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεσαι στο “δεν υπάρχει εναλλακτική”. Όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να λύνεις θέματα», ανέφερε.



Στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης , χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή «πρόκληση» και σημειώνοντας ότι μια τέτοια στάση θα την περίμενε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.«Αυτό το οποίο κάνει είναι λίγο πρόκληση, γιατί ήταν πρώην πρωθυπουργός. Δεν μπορεί ο ίδιος να λέει ότι θα πάει πριν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Αυτό θα το περίμενα από την κ. Κωνσταντοπούλου. Από έναν άνθρωπο που θέλει να δείξει ότι δεν τιμά τον πολιτικό σύστημα. Ο κ. Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Εγώ δεν τον είπα παλιόπαιδο, τον είπα καλόπαιδο», σημείωσε ο κ. Πλεύρης, μιλώντας στο Mega.Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου άσκησε συνολικά κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να κρίνεται με βάση τη διακυβέρνησή του την περίοδο 2015-2019.«Εάν τον δει κάποιος θα νομίζει ότι αυτός ο καλός άνθρωπος εμφανίστηκε πρώτη φορά σε αυτό τον τόπο, και ότι δεν τον ξέρουμε. Ο κ. Τσίπρας έχει παρελθόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.«Τον σέβομαι ως πρώην πρωθυπουργό, αλλά κρίνεται για τη θητεία του 2015-2019. Το ότι άλλαξε όνομα και επιλέγει να βγάλει ανθρώπους μπροστά που δεν έχουν ενοχλήσει όπως είχαν ενοχλήσει άλλοι στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει», πρόσθεσε.Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε παράλληλα στην πορεία της κυβέρνησης προς τις εκλογές, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να στηριχθεί στην απουσία ισχυρής εναλλακτικής πρότασης από την αντιπολίτευση, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.«Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να βασίζονται στο επιχείρημα ότι «δεν υπάρχει κάποιος άλλος».«Όταν η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ανεβάσει τα ποσοστά της, για την κυβέρνηση είναι όφελος. Όταν είσαι κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίζεσαι στο “δεν υπάρχει εναλλακτική”. Όταν είσαι κυβέρνηση, πρέπει να λύνεις θέματα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει το διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές ώστε να πείσει τους πολίτες και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία.



«Εμείς λέμε θα πάμε στις εκλογές, θα προσπαθήσουμε, έχουμε 6-7 μήνες, βάσει του χρόνου που έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πείσουμε τους πολίτες για να έχουμε τα ποσοστά και να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε αυτοδύναμα».



Η κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του φυσιογνωμία έχει μετακινηθεί προς τα αριστερά και συνδέοντας τη στάση της Χαριλάου Τρικούπη με τον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα.



«Ο κ. Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει μια διαδρομή άγχους. Στην πραγματικότητα έχει γίνει ένα αριστερό κόμμα» τόνισε ο κ. Πλεύρης και πρόσθεσε ότι «δεν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο που πολιτεύεται, πολιτεύεται με τα χαρακτηριστικά ενός κεντρώου κόμματος όπως το ξέραμε».



Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Χαριλάου Τρικούπη «μάλλον έχει το άγχος του ανταγωνισμού με τον κ. Τσίπρα και για αυτόν τον λόγο γίνεται ένας διαγωνισμός για το ποιος θα κερδίσει το αριστερό κοινό».



Με αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός συνέδεσε την κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανταγωνισμός για την προσέλκυση του αριστερού ακροατηρίου, την ώρα που η κυβέρνηση, όπως είπε, θα επιχειρήσει τους επόμενους μήνες να ενισχύσει τα ποσοστά της με στόχο την αυτοδύναμη διακυβέρνηση.

28.08.2026, 11:35