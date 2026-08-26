Ακρίτα: Δεν με ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής, αισθάνομαι δικαιωμένη για το παράσημο

«Κάτι καλό έχω κάνει στην κοινοβουλευτική μου θητεία», αναφέρει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας το «Όχι» κύκλων της Νέας Δημοκρατίας στην υποψηφιότητά της για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής