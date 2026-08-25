Ο Σκέρτσος απαντά στο ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Απένταξη δεν σημαίνει ακύρωση έργου

«Μέχρι πριν από έναν χρόνο, η αντιπολίτευση ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα θα έχανε σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης - Όταν κατάλαβαν ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ξεκίνησαν το αφήγημα περί «χαμένης ευκαιρίας» και έργων που απεντάχθηκαν» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας