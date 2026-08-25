Μετά τον Τσίπρα, διπλή επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ: Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία
Μετά τον Τσίπρα, διπλή επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ: Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία
Επισήμως, στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρίσκονται ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως και η προετοιμασία της ΔΕΘ και ο προγραμματισμός δράσεων επόμενης περιόδου, στην πράξη, ωστόσο, αντικείμενο της είναι ο καταμερισμός ρόλων μεταξύ των μελών της συλλογικής ηγεσίας
«Καυτή» την ανάσα του επιθυμεί να αισθανθούν, αμφότεροι πολιτικοί αντίπαλοι και άσπονδοι «σύντροφοί» του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η Κουμουνδούρου επεξεργάζεται διπλή «απόβαση» στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης, στα χνάρια του Προέδρου της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξη Τσίπρα.
Για το σκοπό αυτό, συνεδριάζει στις 17:00 σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα γραφεία «Μίμης Δαρειώτης», στην Κουμουνδούρου. Επισήμως, στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρίσκονται ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως και η προετοιμασία της ΔΕΘ και ο προγραμματισμός δράσεων επόμενης περιόδου.
Στην πράξη, ωστόσο, αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι ο καταμερισμός ρόλων μεταξύ των μελών της συλλογικής ηγεσίας, ήτοι της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, αφού οι ισορροπίες μεταξύ των κορυφαίων του κόμματος είναι εύθραυστες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν ήδη επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια.
Ακολουθώντας εμμέσως το βηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου πλάι στα εργατικά συνδικάτα, η κατεξοχήν ημέρα της εμφάνισης του κόμματος στα συμφραζόμενα της ΔΕΘ, ωστόσο, θα είναι πιθανότατα η Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η Κουμουνδούρου προγραμματίζει ήδη κεντρική εκδήλωση με ομιλία στη Θεσσαλονίκη, Συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της ΔΕΘ, επίσκεψη στα εκθεσιακά περίπτερα και συνάντηση εργασίας τόσο με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, όσο και με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, οι αφορμές να μοιράσουν ρόλους τα ηγετικά στελέχη δεν είναι και λίγες.
Για το σκοπό αυτό, συνεδριάζει στις 17:00 σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα γραφεία «Μίμης Δαρειώτης», στην Κουμουνδούρου. Επισήμως, στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρίσκονται ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως και η προετοιμασία της ΔΕΘ και ο προγραμματισμός δράσεων επόμενης περιόδου.
Στην πράξη, ωστόσο, αντικείμενο της σημερινής συνεδρίασης είναι ο καταμερισμός ρόλων μεταξύ των μελών της συλλογικής ηγεσίας, ήτοι της Ρένας Δούρου, του Παύλου Πολάκη και του Νίκου Παππά, αφού οι ισορροπίες μεταξύ των κορυφαίων του κόμματος είναι εύθραυστες, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν ήδη επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια.
Ακολουθώντας εμμέσως το βηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο της 5ης Σεπτεμβρίου πλάι στα εργατικά συνδικάτα, η κατεξοχήν ημέρα της εμφάνισης του κόμματος στα συμφραζόμενα της ΔΕΘ, ωστόσο, θα είναι πιθανότατα η Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η Κουμουνδούρου προγραμματίζει ήδη κεντρική εκδήλωση με ομιλία στη Θεσσαλονίκη, Συνέντευξη Τύπου στα πλαίσια της ΔΕΘ, επίσκεψη στα εκθεσιακά περίπτερα και συνάντηση εργασίας τόσο με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, όσο και με τη διοίκηση του εκθεσιακού φορέα, οι αφορμές να μοιράσουν ρόλους τα ηγετικά στελέχη δεν είναι και λίγες.
Το... υβριδικό ρεκόρ της ΔΕΘΥπενθυμίζεται, απλώστε, ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη ΔΕΘ ήταν... υβριδική, ιδίως μετά την αποχώρηση από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό, γιατί το κόμμα εκπροσώπησε στη Συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ είτε ο Νίκος Παππάς κατά μόνας, είτε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Παύλος Πολάκης και άλλα κορυφαία στελέχη, στο τέλος της εποχής Κασσελάκη.
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