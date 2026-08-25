Μετά τον Τσίπρα, διπλή επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ: Συνεδριάζει το απόγευμα η Πολιτική Γραμματεία

Επισήμως, στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρίσκονται ο απολογισμός της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως και η προετοιμασία της ΔΕΘ και ο προγραμματισμός δράσεων επόμενης περιόδου, στην πράξη, ωστόσο, αντικείμενο της είναι ο καταμερισμός ρόλων μεταξύ των μελών της συλλογικής ηγεσίας