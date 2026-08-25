Παπασταύρου: «Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ»

«Στο πεδίο ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια» το μήνυμα προς την Τουρκία - Στη ΔΕΘ τα μέτρα της ενεργειακής ρήτρας του 1 δισ. ευρώ

