Συνάντηση Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Κατάρ: Συζήτησαν για Μέση Ανατολή και διμερείς σχέσεις

«Αξιολογήσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση των διμερών μας αμυντικών σχέσεων, από την προηγούμενη συνάντησή μας τον Απρίλιο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανάρτησή του