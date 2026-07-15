Συνάντηση Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Κατάρ: Συζήτησαν για Μέση Ανατολή και διμερείς σχέσεις
Συνάντηση Δένδια με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Κατάρ: Συζήτησαν για Μέση Ανατολή και διμερείς σχέσεις
«Αξιολογήσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση των διμερών μας αμυντικών σχέσεων, από την προηγούμενη συνάντησή μας τον Απρίλιο» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε ανάρτησή του
Ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κατάρ, συναντήθηκε, σήμερα, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις του Κατάρ Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al Thani.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και την ειρήνη».
«Επίσης», πρόσθεσε, «αξιολογήσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση των διμερών μας αμυντικών σχέσεων, από την προηγούμενη συνάντησή μας τον Απρίλιο».
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και την ειρήνη».
«Επίσης», πρόσθεσε, «αξιολογήσαμε τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ενδυνάμωση των διμερών μας αμυντικών σχέσεων, από την προηγούμενη συνάντησή μας τον Απρίλιο».
Στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στο #Κατάρ συναντήθηκα με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις του Κατάρ Sheikh Saoud Bin Abdulrahman Al Thani @SaoudAlthani7.— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 15, 2026
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή… pic.twitter.com/obgPy4zt1F
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