Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ηράκλειο Σύλληψη Πυροσβεστική

Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

Ο 35χρονος φέρεται να έκανε εξωτερικές εργασίες με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίας

Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου
Στην σύλληψη ενός ατόμου για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στο Μελιδοχώρι προχώρησαν τα στελέχη του ανακριτικού της Πυροσβεστικής Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για Αλβανό, περίπου 35 ετών, ο οποίος φέρεται να έκανε εξωτερικές εργασίες με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίας.  Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνείται την αποδιδόμενη πράξη, ωστόσο σε συννενόηση με την Εισαγγελία Ηρακλείου, ο νεαρός άνδρας παραμένει υπό κράτηση μέχρι αύριο οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Την ίδια ώρα αποκαρδιωτική φέρεται να είναι η εικόνα του πρώτου απολογισμού για τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με ζώα, γεωτρήσεις αλλά και δίκτυα ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών. Για την κατάσβεση της φωτιάς, στη μάχη ρίχτηκαν εννέα εναέρια μέσα καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις απ' όλη την Κρήτη.

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