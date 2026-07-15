Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής βρέθηκε το άρθρο 103 και ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων
Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται πλέον η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, μετά τη λήξη των εργασιών της σημερινής Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης. Η συζήτηση αναμένεται να προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής βρέθηκε το άρθρο 103 και ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποστήριξε ότι η μονιμότητα «έχει συνδεθεί με αρνητικές πτυχές της δημόσιας διοίκησης, κυρίως τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα και σε μερικές περιπτώσεις ίσως και τη διαφθορά δια της διαπλοκής». Ωστόσο, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, αντέτεινε ότι «το πρόβλημα δεν είναι η μονιμότητα. Το πρόβλημα είναι η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος».
Σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας για τη μονιμότητα, ο κοινός νομοθέτης αποκτά ευρύτερη διακριτική ευχέρεια για τη διαδικασία αξιολόγησης και παύσης προσωπικού, διατηρώντας τον έλεγχο του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο κ. Στυλιανίδης, επικαλούμενος στοιχεία για την αναποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης, ανέφερε ότι το 97% των δημοσίων υπαλλήλων βαθμολογείται πάνω από 85%, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι η πραγματική πηγή αναποτελεσματικότητας και διαφθοράς είναι η αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων και η ανάθεση έργου σε συμβουλευτικές εταιρείες. «Όχι» στην αναθεώρηση του άρθρου ψήφισαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Γιάννη Δελή του ΚΚΕ να κάνει λόγο για αντιδραστική πρόταση της κυβέρνησης.
Κατά την τελική ψηφοφορία που έγινε στη λήξη της συνεδρίασης, «ναι» στην αναθεώρηση των προτεινόμενων άρθρων ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. «Όχι» ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» στα περισσότερα άρθρα, ωστόσο δήλωσε «παρών» σε όσα περιλαμβάνουν τις δικές του προτάσεις, με εμβληματικότερα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και το άρθρο 51 για τη συνταγματική κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου.
Η σημερινή Βουλή λειτουργεί ως προτείνουσα. Κανένα άρθρο δεν αναμένεται να συγκεντρώσει στην ψηφοφορία που θα γίνει στην Ολομέλεια τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Βάσει του μηχανισμού «χιαστί» πλειοψηφίας, για την οριστική διαμόρφωση των διατάξεων θα χρειαστούν 180 ψήφοι από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής βρέθηκε το άρθρο 103 και ο επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποστήριξε ότι η μονιμότητα «έχει συνδεθεί με αρνητικές πτυχές της δημόσιας διοίκησης, κυρίως τη γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα και σε μερικές περιπτώσεις ίσως και τη διαφθορά δια της διαπλοκής». Ωστόσο, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, αντέτεινε ότι «το πρόβλημα δεν είναι η μονιμότητα. Το πρόβλημα είναι η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος».
Σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης της Νέας Δημοκρατίας για τη μονιμότητα, ο κοινός νομοθέτης αποκτά ευρύτερη διακριτική ευχέρεια για τη διαδικασία αξιολόγησης και παύσης προσωπικού, διατηρώντας τον έλεγχο του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο κ. Στυλιανίδης, επικαλούμενος στοιχεία για την αναποτελεσματικότητα του συστήματος αξιολόγησης, ανέφερε ότι το 97% των δημοσίων υπαλλήλων βαθμολογείται πάνω από 85%, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα.
Από την πλευρά του, ο κ. Δουδωνής υποστήριξε ότι η πραγματική πηγή αναποτελεσματικότητας και διαφθοράς είναι η αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων και η ανάθεση έργου σε συμβουλευτικές εταιρείες. «Όχι» στην αναθεώρηση του άρθρου ψήφισαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον Γιάννη Δελή του ΚΚΕ να κάνει λόγο για αντιδραστική πρόταση της κυβέρνησης.
Κατά την τελική ψηφοφορία που έγινε στη λήξη της συνεδρίασης, «ναι» στην αναθεώρηση των προτεινόμενων άρθρων ψήφισαν οι βουλευτές της ΝΔ. «Όχι» ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΝΙΚΗ. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «όχι» στα περισσότερα άρθρα, ωστόσο δήλωσε «παρών» σε όσα περιλαμβάνουν τις δικές του προτάσεις, με εμβληματικότερα το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών και το άρθρο 51 για τη συνταγματική κατοχύρωση της επιστολικής ψήφου.
Η σημερινή Βουλή λειτουργεί ως προτείνουσα. Κανένα άρθρο δεν αναμένεται να συγκεντρώσει στην ψηφοφορία που θα γίνει στην Ολομέλεια τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Βάσει του μηχανισμού «χιαστί» πλειοψηφίας, για την οριστική διαμόρφωση των διατάξεων θα χρειαστούν 180 ψήφοι από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα