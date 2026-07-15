Γεωργιάδης για το Νοσοκομείο Κορίνθου: Γιατρός των Επειγόντων διαψεύδει ότι απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός μετά τα εγκαίνια
Γεωργιάδης για το Νοσοκομείο Κορίνθου: Γιατρός των Επειγόντων διαψεύδει ότι απομακρύνθηκε ο εξοπλισμός μετά τα εγκαίνια
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «προπαγάνδα» από όσους, όπως υποστήριξε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ»
Σε ανάρτηση για τη λειτουργία των νέων χώρων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Νοσοκομείο Κορίνθου προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε ισχυρισμούς που κυκλοφόρησαν στα social media ότι ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγκαίνια και στη συνέχεια απομακρύνθηκε.
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε στιγμιότυπο από σχετικό βίντεο, στο οποίο αναφερόταν ότι η νέα πτέρυγα δεν λειτουργούσε επειδή ο εξοπλισμός είχε μεταφερθεί μετά τα εγκαίνια. Παράλληλα, παρέθεσε ανάρτηση γιατρού από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο οποίος ανέφερε ότι το τμήμα διέθετε εξοπλισμό, απαντώντας σε όσους υποστήριζαν το αντίθετο.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του γιατρού, ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας στα επείγοντα ήταν «υποδειγματικός», ενώ σημείωσε ότι απαιτείται χρόνος ώστε τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς να εξοικειωθούν με τους νέους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη για περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται υπομονή, ενίσχυση και σωστή διαχείριση. «Είχα και εξοπλισμό για όσους πιστεύετε το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «προπαγάνδα» από όσους, όπως υποστήριξε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ», σημειώνοντας ότι την επίμαχη ανάρτηση «δυστυχώς πίστεψαν πολλοί».
Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε στιγμιότυπο από σχετικό βίντεο, στο οποίο αναφερόταν ότι η νέα πτέρυγα δεν λειτουργούσε επειδή ο εξοπλισμός είχε μεταφερθεί μετά τα εγκαίνια. Παράλληλα, παρέθεσε ανάρτηση γιατρού από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Κορίνθου, ο οποίος ανέφερε ότι το τμήμα διέθετε εξοπλισμό, απαντώντας σε όσους υποστήριζαν το αντίθετο.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του γιατρού, ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας στα επείγοντα ήταν «υποδειγματικός», ενώ σημείωσε ότι απαιτείται χρόνος ώστε τόσο το προσωπικό όσο και οι ασθενείς να εξοικειωθούν με τους νέους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας τους.
Ο ίδιος αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη για περισσότερο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι χρειάζονται υπομονή, ενίσχυση και σωστή διαχείριση. «Είχα και εξοπλισμό για όσους πιστεύετε το αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «προπαγάνδα» από όσους, όπως υποστήριξε, «δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ», σημειώνοντας ότι την επίμαχη ανάρτηση «δυστυχώς πίστεψαν πολλοί».
Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά… pic.twitter.com/0g2FScQZR6— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 15, 2026
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Για να καταλάβετε το μέγεθος της προπαγάνδας που κάνουν διότι δεν αντέχουν την πραγματική πρόοδο του ΕΣΥ. Στην πρώτη φωτό ένα «πολιτισμένο» σχόλιο ενός που δήθεν ανησυχεί για το ΕΣΥ και το Νοσοκομείο Κορίνθου, στην δεύτερη ανάρτηση πριν λίγο ιατρού από τα ΤΕΠ Κορίνθου που απαντά και σε αυτό το σαχλό βίντεο που δυστυχώς πίστεψαν πολλοί! Θα τους νικήσουμε και πάλι διότι η Ελλάδα μας είναι κρίμα να πέσει στα χέρια αυτών των άρρωστων ανθρώπων».
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