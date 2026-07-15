Τουλάχιστον 4.829 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα
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Βενεζουέλα Νεκροί Σεισμός Αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 4.829 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα

Πάνω από 16.000 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι

Τουλάχιστον 4.829 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα
Ξεπέρασαν τους 4.800 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.734 νεκρούς.

Οι αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα μετά τους φονικούς σεισμούς, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.

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