Σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου προχώρησε η Ουκρανία, αποκάλυψε ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας
Σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου προχώρησε η Ουκρανία, αποκάλυψε ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας
Πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια, μειώσαμε το κόστος κατά 30%, η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Μιχαΐλο Φέντοροφ
Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν χθες Τετάρτη σε δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου, εγχώριας κατασκευής.
«Συμβολικά, την ημέρα που διαλύθηκε η κυβέρνηση, ένας βαλλιστικός πύραυλος που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας δοκιμάστηκε με επιτυχία», έγραψε στο Telegram ο Φέντοροφ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του.
«Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο», συμπλήρωσε.
Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.
Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας.
«Συμβολικά, την ημέρα που διαλύθηκε η κυβέρνηση, ένας βαλλιστικός πύραυλος που αναπτύχθηκε από το υπουργείο Άμυνας δοκιμάστηκε με επιτυχία», έγραψε στο Telegram ο Φέντοροφ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του.
«Αναθεωρήσαμε ριζικά τις τεχνικές απαιτήσεις και πετύχαμε μέγιστη ακρίβεια. Μειώσαμε το κόστος κατά 30%. Η Ουκρανία θα ανέβει επίπεδο», συμπλήρωσε.
Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ ανακοίνωσε την παραίτησή του, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού της κυβέρνησης από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Ήταν μεγάλη μου τιμή να υπηρετήσω τον ουκρανικό λαό ως υπουργός Άμυνας», έγραψε σε μακροσκελή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, παραθέτοντας ορισμένα επιτεύγματα από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο.
Νωρίτερα, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αποκάλυψαν πως ο Ζελένσκι σκοπεύει να επιλέξει τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο για να ηγηθεί του υπουργείου Άμυνας.
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