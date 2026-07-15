Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα επιλέγει μια εξωτερική πολιτική με πυξίδα το Διεθνές Δίκαιο

Η νέα πολυπολικότητα διαμορφώνεται από τις μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τη νέα βιομηχανική επανάσταση και τη ριζική αλλαγή στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ σε εκδήλωση στο Τόκιο