Η ΕΛΑΣ απαντάει στον Άδωνι: Παλιές και έωλες οι κατηγορίες κατά Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες, διακρίνεται για την εντιμότητα του

Η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε πως πριν λίγο καιρό ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του