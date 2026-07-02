Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Πρέσβης ΗΠΑ Εμπρηστικές επιθέσεις Βάγια Νέστορα

Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Η πρέσβης των ΗΠΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία, λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη
Tη θέση πως «δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία» υπογραμμίζει η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ με αφορμή της εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ.

Παράλληλα, όπως σημειώνει, «εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη».

«Όπως δήλωσαν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία», καταλήγει στην ανάρτησή της.

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