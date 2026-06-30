Ξενογιαννακοπούλου: Στηρίζω πολιτικά την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, αδιέξοδη στρατηγική η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
Ξενογιαννακοπούλου: Στηρίζω πολιτικά την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, αδιέξοδη στρατηγική η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές
Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μεγάλη ευκαιρία και έκανε λόγο για αλλαγή γραμμής από την Κουμουνδούρου
Ξεκάθαρη όσον αφορά τη στήριξη της ΕΛΑΣ-Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε σε δηλώσεις της το πρωί της Τρίτης η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου λέγοντας «για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη».
«Υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα από εκεί και πέρα σέβομαι ότι ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει» είπε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά FM μια ημέρα μετά τη δήλωση αποχώρησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εξηγώντας τη στάση της, η πρώην υπουργός είπε ότι «είναι σαφές ότι στηρίζω αυτό το εγχείρημα γιατί θεωρώ ότι δημιουργεί μια ελπίδα που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Και είμαι και αισιόδοξη».
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου χαρακτήρισε «αδιέξοδη στρατηγική» την προοπτική καθόδου του κόμματος στις εκλογές, λέγοντας «θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετακινηθεί».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου, εκεί υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε αφενός αναγνώριση και στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο ότι για εμάς δεν μπορεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Δυστυχώς στις μέρες που ακολούθησαν υπήρξε αλλαγή γραμμής».
Υποστήριξε, τέλος, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης και για αυτό υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο» συμπληρώνοντας ότι «πρώτος στόχος στις εκλογές είναι η πρωτιά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο εφικτό».
«Υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα από εκεί και πέρα σέβομαι ότι ο ίδιος ο Τσίπρας είπε ότι όποιος θέλει να στηρίξει είναι καλοδεχούμενος από εκεί και πέρα όμως ο νέος φορέας θα καθορίσει τις δικές του διαδικασίες. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη και από εκεί και πέρα ο νέος φορέας θα κρίνει» είπε χαρακτηριστικά στα Παραπολιτικά FM μια ημέρα μετά τη δήλωση αποχώρησής της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Εξηγώντας τη στάση της, η πρώην υπουργός είπε ότι «είναι σαφές ότι στηρίζω αυτό το εγχείρημα γιατί θεωρώ ότι δημιουργεί μια ελπίδα που είχε θολώσει και χαθεί το προηγούμενο διάστημα να υπάρξει επιτέλους μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Και είμαι και αισιόδοξη».
Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου χαρακτήρισε «αδιέξοδη στρατηγική» την προοπτική καθόδου του κόμματος στις εκλογές, λέγοντας «θεωρώ ότι η μεγάλη πλειονότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κυρίως της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μετακινηθεί».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, ακόμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στις 6 Ιουνίου, εκεί υπήρχε μια σαφής πλειοψηφία η οποία εκφράστηκε αφενός αναγνώριση και στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα είπαμε το αυτονόητο ότι για εμάς δεν μπορεί να υπάρχει ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Δυστυχώς στις μέρες που ακολούθησαν υπήρξε αλλαγή γραμμής».
Υποστήριξε, τέλος, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «δημιουργεί την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης και για αυτό υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην κοινωνία, στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο» συμπληρώνοντας ότι «πρώτος στόχος στις εκλογές είναι η πρωτιά, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο εφικτό».
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