Ξενογιαννακοπούλου: Στηρίζω πολιτικά την ΕΛΑΣ του Τσίπρα, αδιέξοδη στρατηγική η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές

Υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μεγάλη ευκαιρία και έκανε λόγο για αλλαγή γραμμής από την Κουμουνδούρου