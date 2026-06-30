Κασσελάκης: Έλλειψη σεβασμού από Τζάκρη - Δεν θα γίνουμε συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστώ με Τσίπρα
Κασσελάκης: Έλλειψη σεβασμού από Τζάκρη - Δεν θα γίνουμε συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ, πάνω από το πτώμα μου θα συνεργαστώ με Τσίπρα
Ερωτηθείς για συνεργασία με τη ΝΔ είπε ότι «έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά το τοπίο θα καθαρίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο»
Ως ένδειξη έλλειψης σεβασμού χαρακτήρισε ο Στέφανος Κασσελάκης την ανακοίνωση Τζάκρη για αποχώρηση από τους Δημοκρατές αποκαλύπτοντας ότι της είχε στείλει δύο επιστολές να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησή της από το κόμμα.
«Είναι πολύ λυπηρό ότι σε ένα άνθρωπο που τον έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτώς δύο φορές να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης με επαφή από το γραφείο μου, να επιλέγει τη μονομερή ανακοίνωση. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης για τη Θεοδώρα Τζάκρη.
Όπως συμπλήρωσε «το να γίνουν οι Δημοκράτες συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ κάτω από τον Τσίπρα δεν είναι στρατηγική του κόμματος μας. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός, θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές».
Σε αυτό το πλαίσιο είπε, επίσης, ότι η απομάκρυνση Τζάκρη «δείχνει την ορθότητα της επιλογής της ανανέωσης που χρειαζόμαστε» προσθέτοντας ότι «υπάρχει απέχθεια για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων».
Με αφορμή και την αποχώρηση Χουρδάκη, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε, ακόμα, ότι «κανείς από αυτούς τους βουλευτές δεν είχε εκλεγεί με τους δημοκράτες, είχαν εκλεγεί υπό άλλη ηγεσία είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, εμείς είμαστε σε μια νέα φάση».
Διευκρινίζοντας για την ανακοίνωσή του περί στροφής στο φιλελεύθερο κέντρο είπε ότι «το προοδευτικό κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι η σωστή πολιτική για να πετύχει αριστερούς στόχους».
«Κάρφωσε», δε, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «είναι κλασσικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα, δεν είναι σωστή πολιτική».
Ερωτηθείς για συνεργασία με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι «έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά το τοπίο θα καθαρίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο». Στην ίδια ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είπε «πάνω από το πτώμα μου. Πέρα από το ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές να αλλοιώνεις τη θέληση του λαού. Ο εξώστης είναι απόδειξη. Δεν τους συμπαθώ καθόλου και εύχομαι ο κόσμος να τους ανταμείψει κατάλληλα».
«Οι προσωπικές φιλίες και αντιπάθειες δεν πρέπει να αφορούν τον ελληνικό λαό. Έχω μπροστά μου ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές» είπε, επίσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ζητώντας μεταξύ άλλων να μπει τέλος στις προκαταβολές φόρου και στις παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
«Είναι πολύ λυπηρό ότι σε ένα άνθρωπο που τον έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτώς δύο φορές να υπάρξει κοινή δήλωση παραίτησης με επαφή από το γραφείο μου, να επιλέγει τη μονομερή ανακοίνωση. Αυτό δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος» είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης για τη Θεοδώρα Τζάκρη.
Όπως συμπλήρωσε «το να γίνουν οι Δημοκράτες συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ κάτω από τον Τσίπρα δεν είναι στρατηγική του κόμματος μας. Δεν είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε την καρέκλα κανενός, θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές».
Σε αυτό το πλαίσιο είπε, επίσης, ότι η απομάκρυνση Τζάκρη «δείχνει την ορθότητα της επιλογής της ανανέωσης που χρειαζόμαστε» προσθέτοντας ότι «υπάρχει απέχθεια για τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές γυρολόγων».
Συνέντευξη στο ΣΚΑΙ στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ https://t.co/cx38AsAvea— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 30, 2026
Με αφορμή και την αποχώρηση Χουρδάκη, ο κ. Κασσελάκης επισήμανε, ακόμα, ότι «κανείς από αυτούς τους βουλευτές δεν είχε εκλεγεί με τους δημοκράτες, είχαν εκλεγεί υπό άλλη ηγεσία είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, εμείς είμαστε σε μια νέα φάση».
Διευκρινίζοντας για την ανακοίνωσή του περί στροφής στο φιλελεύθερο κέντρο είπε ότι «το προοδευτικό κέντρο είναι και φιλελεύθερο και είναι η σωστή πολιτική για να πετύχει αριστερούς στόχους».
«Κάρφωσε», δε, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι «είναι κλασσικός λαϊκισμός το να λένε για κυνήγι στα κότερα, δεν είναι σωστή πολιτική».
Ερωτηθείς για συνεργασία με τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη είπε ότι «έχουν υπάρξει συνεδριακές αποφάσεις. Μετεκλογικά το τοπίο θα καθαρίσει. Θα πάμε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα με 6-7 κόμματα που καλύπτουν το κέντρο». Στην ίδια ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα είπε «πάνω από το πτώμα μου. Πέρα από το ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές να αλλοιώνεις τη θέληση του λαού. Ο εξώστης είναι απόδειξη. Δεν τους συμπαθώ καθόλου και εύχομαι ο κόσμος να τους ανταμείψει κατάλληλα».
«Οι προσωπικές φιλίες και αντιπάθειες δεν πρέπει να αφορούν τον ελληνικό λαό. Έχω μπροστά μου ένα ξεκάθαρο πλαίσιο με το οποίο θα διαπραγματευτούμε μετά τις εκλογές» είπε, επίσης, ο Στέφανος Κασσελάκης ζητώντας μεταξύ άλλων να μπει τέλος στις προκαταβολές φόρου και στις παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
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