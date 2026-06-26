Τα μηνύματα Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη μετά το νέο κόμμα: Οι πρώην σύντροφοι και οι στόχοι, συνεδριάζει σήμερα η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ

Πρεμιέρα για το κόμμα

Οι εργασίες της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου θα εκκινήσουν με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα ακολουθήσουν η τοποθέτηση του Γραμματέα, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, όπως και σειράς στελεχών στην πρώτη, μεγάλη εσωκομματική διαδικασία της ΕΛ.Α.Σ, η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα για πλήρη προεκλογική κινητοποίηση του κόμματος.Ήδη, πάντως, έχουν φουντώσει οι αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που συνεδρίασε χθες επί σειρά ωρών, με τον Αλέξη Τσίπρα να διαμηνύει προς τους πρώην συντρόφους του ότι «δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω... Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια και μια νέα αρχή. Αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία και από την πρώτη στιγμή πριν καν την ιδρυτική πράξη είχα δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους: Ότι αυτή η προσπάθεια δε θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή...».«Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προ κρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν αποκλείουμε κανέναν δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.