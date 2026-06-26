Τα μηνύματα Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη μετά το νέο κόμμα: Οι πρώην σύντροφοι και οι στόχοι, συνεδριάζει σήμερα η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ
Τα μηνύματα Τσίπρα στην πρώτη του συνέντευξη μετά το νέο κόμμα: Οι πρώην σύντροφοι και οι στόχοι, συνεδριάζει σήμερα η «σκιώδης κυβέρνηση» της ΕΛΑΣ
Έθεσε ως βασικό στόχο την εκλογική πρωτιά, αλλά εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αναμένεται να ζητήσει «καθαρή λύση» στις δεύτερες κάλπες - «Δεν επέστρεψα στην πολιτική για να καταγράφω ποσοστά»
Την στρατηγική του για την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση άρχισε να ξεδιπλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, αλλά και μια πρόγευση του προεκλογικού του προγράμματος, στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση, μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να αποτελέσει μια κυβερνώσα δύναμη της Αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει μεν την συγκρότηση συμμαχικής κυβέρνησης μετά τις πρώτες εκλογές, αλλά εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αναμένεται να αναζητήσει «καθαρή λύση» στις δεύτερες κάλπες, σε μια πρωτοφανή συνθήκη την τελευταία επταετία, δηλαδή με τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ αντίστοιχα, να κυμαίνεται πλέον σε μονοψήφια νούμερα στις δημοσκοπήσεις.
Υπό αυτήν την έννοια, «δεν είμαι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα και στην κοινωνία από σήμερα. Να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση και να κυβερνήσει τον τόπο» τόνισε ο κ. Τσίπρας και επανέλαβε με το βλέμμα στραμμένο προς τους πρώην συντρόφους του ότι «ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει έναν νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής.
Σε αυτό το πλαίσιο και με επιδίωξη να περάσει πάνω από τον εκλογικό πήχη, ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι την «σκιώδη κυβέρνησή» του, δηλαδή τους νέους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ, σε ένα «άτυπο υπουργικό συμβούλιο», όπως τονίζουν καλά πληροφορημένες πηγές, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να τους δώσει κατευθυντήριες γραμμές και να επισημάνει τις πολιτικές του προτεραιότητες, ενόψει του θέρους.
Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι περισσότεροι Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ επαγγελματικά ανήκουν στην μεσαία τάξη, αφού πρόκειται για επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίων, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης στην πλειοψηφία τους, συνιστά ένα καθαρό μήνυμα από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισής της ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος, που ο πρώην Πρωθυπουργός την τοποθέτησε χρονικά στη φετινή ΔΕΘ, μιλώντας χθες για πρώτη φορά περί «παραγωγής πλούτου», πέρα από τις λογικές της αναδιανομής.
Σε αντίθεση με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ θα πραγματοποιούν περιοδείες και επισκέψεις σε χώρους εργασίας σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό της Συμπαράταξης.
Υπό αυτήν την έννοια, μετά την σημερινή συνεδρίαση των Τομεαρχών, με τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει μια διεξοδική συζήτηση, αναμένεται να ακολουθήσει αύριο, Σάββατο η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, βάζοντας μπρος στο φουλ τις μηχανές.
Καταλύτης η δεύτερη ΚυριακήΜιλώντας στον Alpha, ο πρώην Πρωθυπουργός περιέγραψε τον οδικό χάρτη του για τις κάλπες, αναδεικνύοντας σε κομβική αναμέτρηση τις δεύτερες εκλογές, με σκοπό του όχι την ανάδειξη της ΕΛ.Α.Σ σε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης.
«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική δράση για να καταγράφω ποσοστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να αποτελέσει μια κυβερνώσα δύναμη της Αριστεράς και όχι μια παράταξη που περιορίζεται μόνο στη διαμαρτυρία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει μεν την συγκρότηση συμμαχικής κυβέρνησης μετά τις πρώτες εκλογές, αλλά εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, αναμένεται να αναζητήσει «καθαρή λύση» στις δεύτερες κάλπες, σε μια πρωτοφανή συνθήκη την τελευταία επταετία, δηλαδή με τη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, ΝΔ και ΕΛ.Α.Σ αντίστοιχα, να κυμαίνεται πλέον σε μονοψήφια νούμερα στις δημοσκοπήσεις.
Υπό αυτήν την έννοια, «δεν είμαι στόχος μου να είμαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα και στην κοινωνία από σήμερα. Να καταθέσουμε μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση και να κυβερνήσει τον τόπο» τόνισε ο κ. Τσίπρας και επανέλαβε με το βλέμμα στραμμένο προς τους πρώην συντρόφους του ότι «ο ιστορικός κύκλος του έχει κλείσει», ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιχειρεί να επαναλάβει το ίδιο πολιτικό εγχείρημα, αλλά να ανοίξει έναν νέο κύκλο με τις ίδιες αξίες και αρχές, προσαρμοσμένες όμως σε μια διαφορετική πολιτική αντίληψη και στις ανάγκες της σημερινής εποχής.
Σε αυτό το πλαίσιο και με επιδίωξη να περάσει πάνω από τον εκλογικό πήχη, ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι την «σκιώδη κυβέρνησή» του, δηλαδή τους νέους Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ, σε ένα «άτυπο υπουργικό συμβούλιο», όπως τονίζουν καλά πληροφορημένες πηγές, όπου ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να τους δώσει κατευθυντήριες γραμμές και να επισημάνει τις πολιτικές του προτεραιότητες, ενόψει του θέρους.
Μεσαία τάξη και «παραγωγή πλούτου»
Το γεγονός, μάλιστα, ότι οι περισσότεροι Τομεάρχες της ΕΛ.Α.Σ επαγγελματικά ανήκουν στην μεσαία τάξη, αφού πρόκειται για επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίων, ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη της δημόσιας διοίκησης στην πλειοψηφία τους, συνιστά ένα καθαρό μήνυμα από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισής της ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού του προγράμματος, που ο πρώην Πρωθυπουργός την τοποθέτησε χρονικά στη φετινή ΔΕΘ, μιλώντας χθες για πρώτη φορά περί «παραγωγής πλούτου», πέρα από τις λογικές της αναδιανομής.
Σε αντίθεση με τις υψηλές θερμοκρασίες, οι επιτελείς της ΕΛ.Α.Σ θα πραγματοποιούν περιοδείες και επισκέψεις σε χώρους εργασίας σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θέτοντας σε πλήρη ετοιμότητα τον κομματικό μηχανισμό της Συμπαράταξης.
Θερινό μπαράζ
Υπό αυτήν την έννοια, μετά την σημερινή συνεδρίαση των Τομεαρχών, με τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει μια διεξοδική συζήτηση, αναμένεται να ακολουθήσει αύριο, Σάββατο η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, βάζοντας μπρος στο φουλ τις μηχανές.
Πρεμιέρα για το κόμμαΟι εργασίες της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου θα εκκινήσουν με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θα ακολουθήσουν η τοποθέτηση του Γραμματέα, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, όπως και σειράς στελεχών στην πρώτη, μεγάλη εσωκομματική διαδικασία της ΕΛ.Α.Σ, η οποία θα αποτελέσει το έναυσμα για πλήρη προεκλογική κινητοποίηση του κόμματος.
Ήδη, πάντως, έχουν φουντώσει οι αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που συνεδρίασε χθες επί σειρά ωρών, με τον Αλέξη Τσίπρα να διαμηνύει προς τους πρώην συντρόφους του ότι «δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω... Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια και μια νέα αρχή. Αυτή τη νέα αρχή την κάνουμε μέσα στην κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία και από την πρώτη στιγμή πριν καν την ιδρυτική πράξη είχα δηλώσει πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους: Ότι αυτή η προσπάθεια δε θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή...».
«Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή βεβαίως είναι ευπρόσδεκτοι. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προ κρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι βουλευτές για όλα μας τα μέλη θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Δεν αποκλείουμε κανέναν δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν», κατέληξε ο κ. Τσίπρας.
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