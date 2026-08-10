Υπεγράφη η επαύξηση των ωρών απασχόλησης των εποχικών πυροσβεστών, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ η συνολική πρόσθετη δαπάνη

Η απόφαση προβλέπει ανά εποχικό πυροσβέστη επαύξηση , κατά 156 οι ώρες υπερωριακής εργασίας, κατά 60 οι ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά 204 οι ώρες νυχτερινής εργασίας