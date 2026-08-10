«Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» απαντά ο Χριστοδουλάκης σε δημοσίευμα για κρατικές συμβάσεις 9 εκατ. ευρώ στην οικογενειακή εταιρεία

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Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», το οποίο κάνει λόγο για δημόσιες συμβάσεις ύψους τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ με την οικογενειακή επιχείρηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από το 2019 και μετά, έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας προσωπική και πολιτική στοχοποίησή του.Ο κ. Χριστοδουλάκης χρησιμοποιεί ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκονται «συστήματα και συμφέροντα» που επιχειρούν να πλήξουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ τα οποία υπερασπίζονται την πολιτική αυτονομία της παράταξης.«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους», αναφέρει στην αρχή της τοποθέτησής του και συνεχίζει: «Δεν με τρόμαξε ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση από συστήματα και συμφέροντα που εξυπηρετούν με όρους υπονόμου διεφθαρμένα κέντρα και μηχανισμούς».Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ παραπέμπει σε ανακοίνωση της Datamed για την υπόθεση και διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική στάση εξαιτίας της επίθεσης που, όπως λέει, δέχεται: «Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο αυτό θα λυγίσουμε, θα συμβιβαστούμε, ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, σας έχω νέα: είστε βαθιά νυχτωμένοι!».Παράλληλα, συνδέει ευθέως την υπόθεση με την εσωκομματική και ευρύτερη πολιτική συζήτηση για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας τη θέση του υπέρ της αυτόνομης πορείας του κόμματος. Όπως σημειώνει, έχει υποστηρίξει «με πάθος και κόστος το πρόταγμα της πολιτικής αυτονομίας» τόσο στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όσο και στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κάνει «ούτε μισό χιλιοστό πίσω».«Δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου, ούτε άμεσο ούτε έμμεσο συνομιλητή τον βούρκο, και όσους κυλιούνται από συνήθεια ή ανάγκη στις λάσπες και τους βάλτους.Δεν με τρόμαξε ποτέ η προσωπική μου στοχοποίηση από συστήματα και συμφέροντα που εξυπηρετούν με όρους υπονόμου διεφθαρμένα κέντρα και μηχανισμούς.Αν νομίζουν κάποιοι ότι με τον τρόπο αυτό θα λυγίσουμε, θα συμβιβαστούμε, ή θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, σας έχω νέα: είστε βαθιά νυχτωμένοι!Είμαι περήφανα από εκείνους που σηκώνω μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τους χιλιάδες γνωστούς και ανώνυμους αγωνιστές του σε κάθε πόλη, κάθε χωριό και κάθε γειτονιά της Ελλάδας τη σημαία της πολιτικής αλλαγής.Εχω υποστηρίξει με πάθος και κόστος το πρόταγμα της πολιτικής αυτονομίας του πολιτικού μου χώρου, επίσημα και θεσμικά στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πολιτικά σε κάθε δημόσια εμφάνιση μου. Και θα συνεχίσω να το κάνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Γιατί είναι αυτό που πιστεύω, και στα πιστεύω μου δεν έχω μάθει να κάνω ούτε μισό χιλιοστό πίσω.Τα όνειρα και οι φιλοδοξίες μου έχουν την παράταξη μου μεγάλη και ισχυρή, και την πολιτική αλλαγή στη χώρα να γίνεται πράξη μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Τροφοδοτούνται μόνο από την αγάπη, τη φιλία και τη συντροφικότητα όσων μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια όνειρα. Και σας έχω νέα επίσης: αυτή η αγάπη και αυτό πάθος δεν ανταλλάζεται και δεν αγοράζεται, όπως τα στημένα δημοσιεύματα σας.Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του εκείνα που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική. Σας έχω νέα και εδώ: αυτό δεν θα συμβεί ποτέ!Ελάτε με όποιον τρόπο θέλετε, ξέρουμε πως έχετε πολλούς. Θα είμαστε εδώ.Επειδή η λάσπη πρέπει να απαντάται και επί της ουσίας, για το σημερινό συκοφαντικό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας παραπέμπω στην ανακοίνωση της εταιρείας:👉 https://www.facebook.com/share/p/19QbCarf47/?mibextid=wwXIfr»Η Datamed, από την πλευρά της, απορρίπτει το περιεχόμενο του δημοσιεύματος της εφημερίδας «Δημοκρατία» και υποστηρίζει ότι παρουσιάζονται ως απευθείας αναθέσεις διαδικασίες που στην πραγματικότητα αφορούν συμβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων και εφαρμογών που η ίδια έχει εγκαταστήσει σε δημόσιους φορείς ύστερα από διαγωνισμούς.Ειδικότερα, για τη «διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», η εταιρεία αναφέρει ότι αφορά έργα στα οποία διαθέτει την ιδιοκτησία του σχετικού λογισμικού και την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την ίδια, τα μεταγενέστερα συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης δεν μπορούν για λόγους «τεχνικής μοναδικότητας» να ανατεθούν σε διαφορετικό ανάδοχο. «Το αντίθετο, εκτός από παράνομο θα ήταν και τεχνικά αδύνατο», αναφέρει η Datamed, προσθέτοντας ότι η ίδια πρακτική ακολουθούνταν και πριν από την περίοδο στην οποία αναφέρεται το δημοσίευμα και απορρίπτοντας συνεπώς την απόδοση πολιτικών χαρακτηριστικών στις συγκεκριμένες συμβάσεις. «Άρα η υπόνοια για μη νόμιμη διαδικασία είναι καθαρά συκοφαντική», τονίζει.Η εταιρεία δηλώνει ακόμη ότι, κατά την περίοδο που εξετάζει η εφημερίδα, έλαβε μία σύμβαση με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, από οργανισμό στον οποίο υπήρχαν ήδη εγκατεστημένα δικά της συστήματα και εφαρμογές. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη ανάθεση έγινε κατά την έξαρση της πανδημίας, λόγω των έκτακτων συνθηκών και με «απόλυτα νόμιμη διαδικασία». Παράλληλα, η Datamed απορρίπτει την προσπάθεια, όπως τη χαρακτηρίζει, να συνδεθεί η επιχειρηματική δραστηριότητά της με συγκεκριμένη κυβέρνηση. Επισημαίνει ότι δραστηριοποιείται επί τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνεργαστεί με το Δημόσιο σε περιόδους διαφορετικών κυβερνήσεων.«Εκτός αν κάποιοι θεωρούν ότι για να μπορεί να δουλέψει μια επιχείρηση στην Ελλάδα σήμερα, προϋπόθεση δεν αποτελεί η διαχρονική της επάρκεια επί των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά η πολιτική ταυτότητα των συμμετεχόντων σε αυτή», σημειώνει και χαρακτηρίζει «καθαρά συκοφαντική» οποιαδήποτε υπόνοια πολιτικής εξάρτησης. Η εταιρεία καταλήγει ότι επιφυλάσσεται «για κάθε νόμιμο μέσο» προκειμένου να προστατεύσει το κύρος και την αξιοπιστία της.Το δημοσίευμα της «Δημοκρατίας» υποστηρίζει ότι η Datamed, στην οποία, σύμφωνα με την εφημερίδα, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο πατέρας του Μανώλη Χριστοδουλάκη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο αδελφός του, έχει εισπράξει τουλάχιστον 9 εκατ. ευρώ από δημόσιες συμβάσεις από το 2019 και μετά.Κατά την εφημερίδα, πρόκειται για περισσότερες από 170 συμβάσεις, ενώ υποστηρίζεται ότι σημαντικό μέρος τους προέκυψε είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». Η «Δημοκρατία» σημειώνει επίσης ότι το ποσό των 9 εκατ. ευρώ αποτελεί, κατά τον ισχυρισμό της, «μετριοπαθή υπολογισμό», καθώς θεωρεί ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες συμβάσεις.Η εφημερίδα επιχειρεί, ωστόσο, να συνδέσει την επαγγελματική του διαδρομή με το αντικείμενο της εταιρείας, επικαλούμενη τις σπουδές του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ με κατεύθυνση στο λογισμικό, στα υπολογιστικά συστήματα και στη βιοϊατρική, καθώς και την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της Πληροφορικής Υγείας.