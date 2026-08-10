Χατζηδάκης για Ράμφο: Η πνευματική παρακαταθήκη του θα μείνει πάντα ζωντανή

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε ανάρτησή του στα social media, σημείωσε μεταξύ άλλων πως ο Στέλιος Ράμφος «μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις»