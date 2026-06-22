«Κάποιες τηλεοπτικές μου εμφανίσεις δεν είναι οι καλύτερες», λέει το στέλεχος του Τσίπρα που μιλούσε για έξτρα φόρο στους υπερπλούσιους

❗«Oι πλουσιότεροι να φορολογηθούν για να βοηθήσουν να ελαφρυνθεί το βάρος» είπε ο εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ του Τσίπρα 📈Την αύξηση της φορολογίας των μερισμάτων από 5% σε 15% πρότεινε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα και συγκεριμένα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Μπαλατσούκας. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok