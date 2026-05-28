Διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, στο ΥΠΕΞ το πόρισμα ΓΕΕΘΑ-ΕΥΠ
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε σχετικά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, ενώ είχε συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετειχε σήμερα στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό, όπου, έχοντας πλέον στα χέρια του το πόρισμα των ειδικών για το drone που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα, ενημέρωσε την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας.
Eίχε επίσης συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το drone είναι ουκρανικής κατασκευής, αναμένονται οι απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες και φυσικά θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες και διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση.
Τι λέει το πόρισμα ΓΕΕΘΑ - ΕΥΠ
Σύμφωνα με πληροφορίες στο πόρισμα του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ αναφέρεται ότι το θαλάσσιο drone έχασε τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης.
Στην έρευνα γίνεται αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Ωστόσο, δεν προσδιορίζεται το ακριβές σημείο αφετηρίας του drone ούτε και ο στόχος του. Δεν φαίνεται να διένυσε μεγάλη απόσταση, καθώς στις δεξαμενές του υπήρχε σημαντική ποσότητα καυσίμου.
Από την τεχνική ανάλυση δεν γίνεται εντελώς σαφές ότι πίσω από το drone βρίσκεται η Ουκρανία, παρόλο που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποκάλυψε την ταυτότητα του θαλάσσιου drone, υποστηρίζοντας ότι είναι ουκρανικό.
