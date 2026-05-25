Ασλανίδης για το κόμμα Καρυστιανού: Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας, αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη
«Είναι δικαίωμά της, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στο σωστό timing», ανέφερε ο πρόεδρος του Σύλλογου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών
Το δικό του σχόλιο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού έκανε ο Παύλος Ασλανίδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στη Θεσσαλονίκη για τις εξελίξεις που αφορούν τη δίκη.
Όπως ανέφερε σε όλους τους τόνους ο πρόεδρος του Συλλόγου -που διαδέχθηκε τη Μαρία Καρυστιανού- στόχος «είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε έναν τοίχο συγκάλυψης», εξαπολύοντας πυρά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Τι είπε ο Ασλανίδης για το κόμμα ΚαρυστιανούΌσον αφορά το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ανέφερε:
«Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί. Έχω αναφέρει ότι στο καταστατικό του Συλλόγου δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς κάναμε τον Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της Δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα, είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Καρυστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα. Είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στο σωστό timing, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς μας ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν. [...] Όχι ότι δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις· απλώς, για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
