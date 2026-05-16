Ποιοι πήγαν στο κάλεσμα του Πιερρακάκη στο Abi Rouge μετά την «πρεμιέρα» του συνεδρίου της ΝΔ
Ποιοι πήγαν στο κάλεσμα του Πιερρακάκη στο Abi Rouge μετά την «πρεμιέρα» του συνεδρίου της ΝΔ
Στελέχη της κυβέρνησης, περίπου 40 βουλευτές και δεκάδες αυτοδιοικητικοί έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση που διοργάνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο Abi Rouge μετά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου της ΝΔ
Συνέδριο ΝΔ χωρίς τραπέζια και καλέσματα δεν γίνεται και ένα από τα βασικά μετά την «πρεμιέρα» της Παρασκευής ήταν η πρόσκληση που απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε στελέχη και φίλους από την Α’ Αθηνών.
Η πρόσκληση δόθηκε για το bar-restaurant Abi Rouge στις παρυφές της Συγγρού και ο κόσμος γέμισε τους δύο ορόφους του καταστήματος με χαρακτηριστική άνεση.
Παρόντες αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, οι δύο υφυπουργοί του Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και Θοδωρής Λιβάνιος, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου, Σταύρος Καλαφάτης και Σέβη Βολουδάκη.
Παρόντες ήταν επίσης περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ, όπως οι: Κωσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Άγγελος Συρίγος, Μαρία Κεφάλα, Μιχάλης Λιβανός, Ζέττα Μακρή, Γιώργος Κωτσος, Θανάσης Γιογιακας, Γιάννης Γιώργος, Σταύρος Παπασωτηρίου, Άννα Ευθυμίου, Διαμαντης Γκολιδακης, Νεοκλής Κρητικος, Διονύσης Ακτυπης, Μαρία Συρεγγέλα, Τζίνα Οικονομου, Ζώη Ράπτη, Γιώργος Γεωργαντάς και Γιάννης Παππάς.
Παράλληλα από το κάλεσμα πέρασαν πάνω από 50 δήμαρχοι και περίπου 80 αυτοδιοικητικοί, 15 πρόεδροι Νομαρχιακών Οργανώσεων, αλλά και δεκάδες πολιτευτές, στελέχη και σύνεδροι από την Α’ Αθηνών. Μεταξύ αυτών που έδωσαν το παρών ήταν οι Αντώνης Γιαννικουρής, Αφροδίτη Νέστορα, Μαριλένα Γυφτέα, Μαριαλένα Μπαμιεδάκη, Κατερίνα Καραφωτιά, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Χρυσαυγή Ατσιδάκου.
Η πρόσκληση δόθηκε για το bar-restaurant Abi Rouge στις παρυφές της Συγγρού και ο κόσμος γέμισε τους δύο ορόφους του καταστήματος με χαρακτηριστική άνεση.
Παρόντες αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης, οι δύο υφυπουργοί του Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και Θοδωρής Λιβάνιος, Δημήτρης Παπαστεργίου, Νίκος Παπαϊωάννου, Σταύρος Καλαφάτης και Σέβη Βολουδάκη.
Παρόντες ήταν επίσης περίπου 40 βουλευτές της ΝΔ, όπως οι: Κωσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Άγγελος Συρίγος, Μαρία Κεφάλα, Μιχάλης Λιβανός, Ζέττα Μακρή, Γιώργος Κωτσος, Θανάσης Γιογιακας, Γιάννης Γιώργος, Σταύρος Παπασωτηρίου, Άννα Ευθυμίου, Διαμαντης Γκολιδακης, Νεοκλής Κρητικος, Διονύσης Ακτυπης, Μαρία Συρεγγέλα, Τζίνα Οικονομου, Ζώη Ράπτη, Γιώργος Γεωργαντάς και Γιάννης Παππάς.
Παράλληλα από το κάλεσμα πέρασαν πάνω από 50 δήμαρχοι και περίπου 80 αυτοδιοικητικοί, 15 πρόεδροι Νομαρχιακών Οργανώσεων, αλλά και δεκάδες πολιτευτές, στελέχη και σύνεδροι από την Α’ Αθηνών. Μεταξύ αυτών που έδωσαν το παρών ήταν οι Αντώνης Γιαννικουρής, Αφροδίτη Νέστορα, Μαριλένα Γυφτέα, Μαριαλένα Μπαμιεδάκη, Κατερίνα Καραφωτιά, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ Όμηρος Τσάπαλος, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου και το μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ Χρυσαυγή Ατσιδάκου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα