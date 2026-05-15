Γιατί μια τρίτη τετραετία ΝΔ: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στο συνέδριο

Κλείσιμο

Ξεκινούν στις 19:00 οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει καταρχάς έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση στις 25 προγραμματικές δεσμεύσεις του 2023-2027, που η ΝΔ έχει κάνει πράξη προκειμένου να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα ενόψει των εκλογών: «Γιατί μια τρίτη τετραετία;».Σημειώνοντας ότι και ο ίδιος και όλα τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.Αναμένεται να επισημάνει την «αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση» και να περιγράψει τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας που δυσκολεύει τους πολίτες και το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές ζήτημα. Και θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, χωρίς να θέτουν ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός θα επιμείνει πολύ «στην δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις κοσμογονικές αλλαγές που αναμένονται την επόμενη 5ετία» αλλά και στη θέση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε ένα κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά.Θα επισημάνει ακόμη τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα. Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται.Σε αυτό το σημείο, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προσθέσει και την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.Σχετικά με την κριτική του στην αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να είναι φειδωλός, περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση.Επίσης, ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Άλλωστε πρόκειται και για μια ομιλία που θα οπλίσει τους συνέδρους με επιχειρήματα ενόψει της προεκλογικής μάχης που θα δώσει ο καθένας.Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.