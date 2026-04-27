Τι είπαν και τι συμφώνησαν Μητσοτάκης - Μακρόν: Γαλλική ασπίδα διαρκείας στο Αιγαίο
Ανανέωση 5ετούς ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας - Γαλλική στρατιωτική παρουσία σε Ανατολική Μεσόγειο - Συνεχής εξοπλιστική συνεργασία με βάση τα Rafale και τις Belharra - Aνοίγει η συζήτηση για τα υποβρύχια
Στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Γαλλίας την πλέον ταραγμένη γεωπολιτικά περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εστίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα με αφορμή την ανανέωση για πέντε χρόνια της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας σε άμυνα και ασφάλεια, αλλά στέλνοντας μέσα από τις γραμμές της μηνύματα εντός και εκτός των ευρωπαϊκών τειχών. Εμφανώς προβληματισμένος από τον νέο παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη για περισσότερη αυτονομία της Ε.Ε., εστίασε στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας με την ελληνική πλευρά, ενώ υπεραμύνθηκε των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλώντας παρών σε κάθε εχθρική πρόκληση απέναντι στην Ελλάδα.
«Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς», διαμήνυσε σε όλους τους τόνους ο κ. Μακρόν, την ώρα που η πενταετής ανανέωση της διμερούς αμυντικής συμφωνίας παρέχει μια «γαλλική ασπίδα» στο Αιγαίο, θέτοντας στη διάθεση της Αθήνας ένα από τα πιο ισχυρά οπλοστάσια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου, η γαλλική παρουσία μέσω του αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ» στη Σούδα, η αμυντική συνδρομή του Παρισιού στην Κύπρο, αλλά και η συμμετοχή της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» υπήρξαν μια πρόγευση της προβολής γαλλικής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή, την οποία το Παρίσι αντιμετωπίζει στρατηγικά και στρατιωτικά ως ζωτικό του χώρο. Υπό αυτή την έννοια, το «Ελλάς - Γαλλία, συμμαχία», που ανέφερε στα ελληνικά ο Γάλλος πρόεδρος χαιρετίζοντας τους συνδαιτυμόνες του στο δείπνο που παρέθεσε η Προεδρία της Δημοκρατίας το βράδυ της Παρασκευής, αποτυπώνει όχι μόνο το συλλογικό συναίσθημα απέναντι στους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, αλλά και κοινά τεχνολογικά μονοπάτια που μοιράζονται σε αέρα και θάλασσα.
Ηδη στο ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης οι δύο ηγέτες έχουν αναλάβει σειρά από πρωτοβουλίες σε κοινοτικό επίπεδο, με τον κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει πως «τώρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα, αλλά και πιο έξυπνα για την άμυνα», αφού «πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μαχητικό έκτης γενιάς», όπως είπε. Ωστόσο, το καμπανάκι κινδύνου που έκρουσαν προς την Ευρώπη οι δύο ηγέτες φαίνεται πως βρήκε ένα πρώτο σημείο αφύπνισης, με τον Ελληνα πρωθυπουργό να αποτιμά ως «game changer» την περίπτωση της Κύπρου. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι ακόμη και σε αυτή τη δυσμενή χρονική συγκυρία υπάρχουν παράθυρα για «νέες ευκαιρίες» σε έναν «πιο πολυπολικό κόσμο», δείχνοντας με νόημα και ενώπιον του Γάλλου προέδρου τον αραβικό κόσμο, ο οποίος αυτή την περίοδο επικαιροποιεί τη στάση του απέναντι σε παραδοσιακές συμμαχίες και διαθέτει οικονομική ισχύ.
Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα ανακίνησε τη συζήτηση περί ενίσχυσης του στόλου των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, τα οποία η ελληνική πλευρά έχει προμηθευτεί από τη Γαλλία. Πρόκειται για 24 μαχητικά στρατηγικού χαρακτήρα, με υπερσύγχρονα συστήματα ραντάρ AESA RBE2 AA. Μολονότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διέψευσε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ανταλλαγής μαχητικών Mirage 2000-5 με νεότερης τεχνολογίας Rafale για τις ανάγκες της ουκρανικής αεράμυνας, η αύξηση των ελληνικών Rafale σε αριθμό, ώστε να συμπληρώνονται δύο πλήρεις μοίρες, είναι ένα πάγιο αίτημα της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να ομογενοποιήσει σε τρεις (F-16, Rafale, F-35) τους τύπους των μαχητικών αεροσκαφών της στο μέλλον.
Νέες ευκαιρίεςΤόσο τα 24 μαχητικά αεροσκάφη Rafale που διαθέτει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία όσο και οι 4 φρεγάτες FDI Belharra που χτίζονται από τη Naval Group για λογαριασμό του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού καθιστούν τις δύο χώρες απολύτως λειτουργικές μεταξύ τους στο πεδίο, ό,τι κι αν αυτό σημαίνει για τις περιφερειακές ισορροπίες στη λεκάνη της Μεσογείου. Ιδίως όταν «τα επόμενα χρόνια θα είναι υπαρξιακής σημασίας για την Ε.Ε.», όπως διέβλεψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως «πρέπει να πείσουμε άλλους εταίρους στην Ε.Ε. ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε και ευρωπαϊκά χρήματα για να πετύχουμε τους στόχους μας».
Τεχνογνωσία και ΤουρκίαΣε κάθε περίπτωση, η μονιμοποίηση της γαλλικής στήριξης στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να προκαλέσει τα αντανακλαστικά της Αγκυρας, η οποία τηρεί στάση αναμονής και επιχειρεί να διαδραματίσει διαμεσολαβητικό ρόλο στην κρίση με το Ιράν. Εξάλλου, κοινό κρίκο στην ελληνογαλλική σχέση συνιστά ο Λίβανος, όπου το Παρίσι διαθέτει εδραιωμένα συμφέροντα, ενώ υπάρχουν και ελληνικές κοινότητες που βάλλονται από τα πυρά του πολέμου. Στην κατεύθυνση αυτή, μόνο τυχαία δεν θεωρούν την αποστροφή του κ. Μακρόν περί συνδρομής της γαλλικής πλευράς στην προάσπιση της ελληνικής κυριαρχίας, αναγνωρίζοντας εμμέσως ένα διαρκές καθεστώς προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Τα υποβρύχιαΠέρα από τις φρεγάτες FDI και τα μαχητικά αεροσκάφη, η γαλλική πλευρά φέρεται διατεθειμένη να μπει με αξιώσεις και στην ανάγκη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού τόσο να εκσυγχρονίσει όσο και να αποκτήσει νέα υποβρύχια, πολλαπλασιάζοντας τις αποτρεπτικές του δυνατότητες. Στην κατεύθυνση αυτή, το νέο 12ετές πρόγραμμα των εξοπλιστικών των Ενόπλων Δυνάμεων διαθέτει πρόβλεψη για τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αγορά υποβρυχίων, προκειμένου να δράσει υποστηρικτικά και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι επιτελείς του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται, κατά πληροφορίες, στο στάδιο εξεύρεσης προσφορών με τεχνικές δυνατότητες (σε προγραμματικό επίπεδο), με την αξιολόγησή τους να αναμένεται, στο χείριστο όλων σενάριο, περί τα μέσα Μαΐου. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν έχουν αποσυρθεί όλα τα όπλα της διεκδίκησης πάνω από το τραπέζι, καθώς το ενδιαφέρον της φέρεται να έχει εκφράσει εμπράκτως προς την ελληνική πλευρά η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group, με ζητούμενο τη διάθεση 4 υπερσύγχρονων υποβρυχίων Blacksword Barracuda, αντικαθιστώντας έτσι υποβρύχια Type 209/1100 και Type 209/1200, που έχουν ηλικία 50 ετών.
