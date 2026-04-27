Οι εντός και οι εκτός του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τα πρόσωπα και το στοίχημα της επόμενης μέρας

Με το στοίχημα του φετινού προεκλογικού Μαΐου να γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τη Χαριλάου Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει με νέα «ομάδα» στο απαιτητικό «παιχνίδι» της πολιτικής αντιπαράθεσης προς τις εκλογές.Και μόνο το ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να κάνει χθες, με την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή, πάνω από δύο αντιπαραθετικές αναφορές για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμμα δείχνει ότι η Χαριλάου Τρικούπη ετοιμάζεται για σκληρή μάχη όχι μόνο με την κυβερνητική παράταξη. Βάζει στο στόχαστρο επιδιώκοντας την αποφυγή «διαρροών» και το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και το εκκολαπτόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ θα συνεχίσει να εστιάζει στον «μονομέτωπο» αγώνα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Με τη δε νέα ηγετική ομάδα, τον Γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο, που εκλέχτηκαν πριν από λίγες ώρες, το ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να διευρύνει την απήχησή του σε διάφορα και διαφορετικά κοινά, προκειμένου να διατηρήσει σε πρώτη φάση τη δημοσκοπική «πρωτοκαθεδρία» στην αντιπολίτευση Γιάννης Βαρδακαστάνης είναι ο νέος Γραμματέας , ένα στέλεχος που ψηφίστηκε από το 88% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση επέλεξε να μην «στολίσει» με πληθώρα «λευκών» ψηφοδελτίων την εκλογή του. Ο λόγος ήταν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης «κατέβασε» μια ενωτική πρόταση για την εκλογή του 23μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν στελέχη από όλες τις φυλές του ΠΑΣΟΚ. Πρώτος στο Πολιτικό Συμβούλιο αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς στον οποίο είχε γίνει κρούση για τη θέση του Γραμματέα αλλά αρνήθηκε. Ο κ. Τσουκαλάς εκλέχτηκε με 261 ψήφους, ενώ στη δεύτερη θέση ήρθς η Μιλένα Αποστολάκη με 251 «σταυρούς»- και τα δύο στελέχη ανήκουν στην πλευρά των προεδρικών. Πολύ ψηλά – στην τρίτη θέση με 230 ψήφους- εκλέχτηκε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης «σπάζοντας» τη ροή εκλογής των προεδρικών, ενώ ακολούθησε ο Παύλος Γερουλάνος, τον οποίο ψήφισαν 228 άλλα στελέχη. Ανδρέας Σπυρόπουλος και Μιχάλης Κατρίνης ήρθαν ισοπαλία με 226 ψήφους καταλαμβάνοντας την πέμπτη και έκτη θέση, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου βρέθηκε στην έβδομη. Στην πρώτη δεκάδα εκλέχτηκαν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Όλγα Μαρκογιαννάκη, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Θανάσης Γλαβίνας, ενώ στην 11η θέση (αρκετά ψηλά σε σχέση με τις οργανωτικές επιδόσεις της ομάδας του στο Συνέδριο) εκλέχτηκε ο Χάρης Δούκας.Εκτός της πρότασης για την εκλογή τους στο Πολιτικό Συμβούλιο ήταν δύο στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Δημήτρης Μάντζος και ο Παναγιώτης Δουδωνής. Ο επίσης «προεδρικός», Λευτέρης Καρχιμάκης ενώ «σάρωσε» σε ψήφους και πρώτευσε στις κάλπες της Κεντρικής Επιτροπής στο Συνέδριο, βρέθηκε στην 14η θέση- στην 16η και 17η θέση βρέθηκαν οι Κρητικοί και «προεδρικοί» Μιχάλης Αεράκης και Μαρία Δαφέρμου. Από την ομάδα του Μανώλη Χριστοδουλάκη εκλέχτηκαν η Τόνια Αντωνίου και οι κ.κ. Φίλιππος Σαχινίδης και Μιχάλης Τζελέπης, ενώ εκτός της προεδρικής πρότασης βρέθηκε ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο πρώην βουλευτής και συντοπίτης του κ. Ανδρουλάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, παρότι είχε βγει ψηλά στην Κεντρική Επιτροπή. Εκλέχτηκε επίσης η Έφη Χαλάτση από την πλευρά του Παύλου Γερουλάνου. Εκτός της προεδρικής πρότασης για τις κάλπες του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ είχε ακουστεί το όνομά του, βρέθηκε ο Χρήστος Κακλαμάνης. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι εκτός της λίστας που ανέγνωσε ο κ. Ανδρουλάκης για το Πολιτικό Συμβούλιο ήταν η Νάντια Γιαννακοπούλου, η δραστήρια βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, όπου θα διεκδικήσει έδρα ο Λευτέρης Καρχιμάκης και άλλα στελέχη.Τα 23 στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου ψήφισαν 317, βρέθηκε ένα λευκό ψηφοδέλτιο και η σταυροδοσία έχει ως εξής:1. Κώστας Τσουκαλάς 2612. Μιλένα Αποστολάκη 2513. Μανώλης Χριστοδουλάκης 2304. Παύλος Γερουλάνος 2285. Ανδρέας Σπυρόπουλος 2266. Μιχάλης Κατρίνης 2267. Άννα Διαμαντοπούλου 224

8. Όλγα Μαρκογιαννάκη 220



9. Παύλος Χρηστίδης 211



10. Θανάσης Γλαβίνας 201



11. Χάρης Δούκας 192



12. Κώστας Σκανδαλίδης 184



13. Νίκος Μήλης 181



14. Λευτέρης Καρχιμάκης 176



15. Κώστας Παπαδημητρίου 174



16. Μιχάλης Αεράκης 174



17. Μαρία Δαφέρμου 170



18. Μάρα Κουκουδάκη 159



19. Κατερίνα Σολωμού 144



20. Έφη Χαλάτση 131



21. Φίλιππος Σαχινίδης 129



22. Τόνια Αντωνίου 124



23. Μιχάλης Τζελέπης 121



Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:



-Ο πρώην Πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου



-Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης



-Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος



Με δικαίωμα λόγου στο όργανο μετέχουν:



-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων, κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας,



-Ο διευθυντής ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σαλαγιάννης,



-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος



-Ο Γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας και



-ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.



Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης εκλέχτηκε Γραμματέας με 279 ψήφους (317 ψήφισαν) από τους 317- βρέθηκαν 30 λευκά και οκτώ άκυρα ψηφοδέλτια.



-Στην Επιτροπή Δεοντολογίας εκλέγονται οι: 1. Κόκκιας Σάκης 190



2. Καπώνης Δημοσθένης 184



3. Ζούπη Εύα 159



4. Παπαγιανάκης Κώστας 159



5. Τσούνης Χρήστος 159



6. Μηνοβγιούδης Στέλιος 156



7. Μπίνα Στέλλα 156



8. Πολίτης Θωμάς 150



9. Τσακάλου Δανάη 150



10. Αυξεντίου Κατερίνα 140



11. Τσαρος Περικλής 137



12. Νούσιος Βασίλης 124



13. Κατσίλας Γρηγόρης 123



14. Σιώζου Σεβαστή 120



15. Κονδύλης Χάρης 118