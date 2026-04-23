Θεοδωρόπουλος: Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν και δεν αναλαμβάνουν ρίσκα
«Αν δεν βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, δεν πάμε μακριά» είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ
Στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, σημειώνοντας ότι είναι ο μόνος δρόμος για την αύξηση του ΑΕΠ και των μισθών, τη στιγμή που μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν βγάζει τον μήνα.
«Αν δεν τη βελτιώσουμε, δεν πάμε μακριά», είπε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Όπως σημείωσε, η ανεργία έχει μειωθεί ως εκ τούτου, οι δεξαμενές εργατικού δυναμικού λιγοστεύουν, με εξαίρεση αυτή των γυναικών.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, η παραγωγικότητα προσκρούει στο δημόσιο, που όπως είπε, είναι μεγάλο, αλλά και στον κατακερματισμό των επιχειρήσεων.
«Κάθε υπουργείο που φτιάχνεται να καταργούμε 2-3 άλλα», ανέφερε, ενώ για τις επιχειρήσεις, ανέφερε ότι προτιμούν να μένουν μικρές, παρά τα εκάστοτε κίνητρα που έχουν δοθεί για συγχωνεύσεις, καθώς ο καθένας θέλει να μένει μόνος του.
Παράλληλα, άσκησε κριτική στις ελληνικές επιχειρήσεις ότι δεν επενδύουν και δεν αναλαμβάνουν ρίσκα. Η ευθύνη, είπε, δεν βαραίνει τους εργαζόμενους, αλλά αυτές.
Από την πλευρά του, στο ίδιο πάνελ, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας τάχθηκε υπέρ της σύστασης αυτόνομου υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας με ενιαία εθνική πολιτική. Ερωτηθείς για το εάν το υπουργείο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, απάντησε θετικά.
Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, για την έρευνα δεν αρκεί η χρηματοδότηση με κοινοτικά κονδύλια. Το ζήτημα είναι πώς απορροφώνται χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, πώς δίνονται φορολογικά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, και πώς ενσωματώνονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις στην επιχειρηματικότητα. «Η αλλαγή νοοτροπίας είναι απολύτως απαραίτητη», είπε.
Παράλληλα, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 200.000 θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ τα έργα που έχει κάνει η κυβέρνηση, όπως ο ΒΟΑΚ και η Πατρών - Πύργου, έχουν γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
